Liga Profesional

Riestra sorprendió a Boca y le ganó por goleada en la primera fecha del Torneo Clausura

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Estudiantes, el miércoles 5 de agosto a las 19, mientras que Riestra va a visitar a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio, desde las 17.