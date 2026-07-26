Torneo Clausura 2026

Independiente Rivadavia igualó con Atlético Tucumán en la primera fecha

En la próxima fecha, la “Lepra” mendocina jugará como local ante Huracán el jueves 30 de julio, a las 19, mientras que los dirigidos por Julio César Falcioni deberán visitar a Central Córdoba el mismo día, a las 21:15, por el “Clásico del Norte”.