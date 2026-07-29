Primera nacional

Patronato y Nobleza recibirán dinero por Luis Vázquez: así continúa la causa judicial entre ambos

El delantero santafesino fue vendido al Birmingham inglés y tanto el Rojinegro como el club de Recreo recibirán un porcentaje del 5% de la transferencia por mecanismo de solidaridad, en medio del cierre de alegatos y la espera de una sentencia por parte del juez a cargo.