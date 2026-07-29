Luego de un buen semestre en La Liga de España con la camiseta de Getafe, Luis Vázquez regresó a Anderlecht para armar las valijas y partir a la segunda división del fútbol inglés. Birmingham City realizó una inversión de 3.5 millones de euros para quedarse con la totalidad de la ficha del delantero santafesino con pasado en las inferiores de Patronato.
Patronato y Nobleza recibirán dinero por Luis Vázquez: así continúa la causa judicial entre ambos
El delantero santafesino fue vendido al Birmingham inglés y tanto el Rojinegro como el club de Recreo recibirán un porcentaje del 5% de la transferencia por mecanismo de solidaridad, en medio del cierre de alegatos y la espera de una sentencia por parte del juez a cargo.
La transferencia a otra liga, le dará a Boca, club que lo compró de Patrón en su momento y posteriormente lo vendió a la entidad de Bélgica, una importante suma en dólares. El Rojinegro, por su parte, recibirá un porcentaje del 5% gracias al mecanismo de solidaridad reglamentado por FIFA, en la que cada club que participó de la formación de un jugador entre los 12 y 23 años, debe recibir una compensación económica por tal venta.
De esta forma, los 175 mil euros de mencionado porcentaje (300 millones de pesos, aproximadamente), se lo dividen entre Nobleza y Patronato, los clubes formadores de Luis. El porcentaje y monto de dinero para cada uno se saca en relación a la cantidad de meses que cada club tuvo al futbolista en su formación, es decir, uno podría recibir más que otro, aunque todo depende de las normas marcadas por FIFA en el reglamento.
Hasta Boca podría ser parte de mencionado 5%, ya que también participó de la formación del atacante de Recreo, que fue vendido en 7 millones de dólares a Bélgica en su momento, quedándose el “Xeneize” con 5 millones y otros 2 Patronato. Por tal monto de dinero, existe una causa abierta entre Nobleza y la entidad entrerriana, que pasó a una instancia en la que se espera sentencia.
Cómo está la causa entre Patronato y Nobleza
En Septiembre del 2025, Nobleza llevó a los Tribunales de Paraná a Patronato reclamando un porcentaje del dinero cobrado por la entidad paranaense de la venta del delantero al fútbol europeo, mientras que desde calle Grella afirman que no corresponde tal monto y que a la entidad de Recreo le correspondía determinado dinero de la venta a Boca, la cuál fue saldada en su debido momento con tres cuotas a cobrar en 30, 60 y 90 días.
La situación data desde finales del 2023, cuando públicamente se conoció que el club de Recreo realizó una primera mediación con los directivos de Patronato, quiénes volvieron a presentar las pruebas de que se les pagó la totalidad de lo acordado en el convenio. En primera instancia, se realizó una audiencia de conciliación en la que no se llegó a ningún acuerdo.
La audiencia de conciliación entre Patronato y Nobleza de Recreo, pactada para el mes de marzo, se pospuso para mediados o finales de Julio. El motivo fue el feriado puente que obligó al cambio de fecha en la que los clubes terminarán de presentar las pruebas de sus respectivas "luchas" en lo legal. A finales de Junio, ambos clubes, mediante sus representantes legales, llevaron adelante la Audiencia de Vista de Causa, donde se finalizó la etapa de pruebas y al no haber acuerdo entre las partes, se inició la etapa de alegatos, la cuál debe cerrarse y declarar una sentencia.
Según pudo confirmar Mirador Entre Ríos, ambas partes están confiadas en que la Justicia fallará a su favor. Nobleza da lugar a que le asiste el derecho a cobrar lo que corresponde, mientras que Patronato mantiene la calma en torno a que ese pago no corresponde y que lo pactado con su par de Santa Fe ya se saldó en su momento.