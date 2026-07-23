LPF

Newell’s tiene todo listo para el debut con Talleres y Kudelka habló de los refuerzos

La “Lepra” hará su presentación en el Torneo Clausura este sábado en el “Coloso Marcelo Bielsa”, ante el conjunto cordobés ahora dirigido por Sampaoli. El técnico “rojinegro” se mostró conforme con la pretemporada de su plantel y admitió que no pudieron llegar más jugadores “por falta de dinero”