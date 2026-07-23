Se termina la larga espera y los hinchas de Newell’s ya sienten nuevamente la adrenalina del momento de ir a la cancha a alentar a su equipo de toda la vida.
Newell’s tiene todo listo para el debut con Talleres y Kudelka habló de los refuerzos
La “Lepra” hará su presentación en el Torneo Clausura este sábado en el “Coloso Marcelo Bielsa”, ante el conjunto cordobés ahora dirigido por Sampaoli. El técnico “rojinegro” se mostró conforme con la pretemporada de su plantel y admitió que no pudieron llegar más jugadores “por falta de dinero”
Luego de una larguísima pretemporada -el plantel “leproso” fue el primero en regresar al trabajo a principios de junio-, el conjunto dirigido por Frank Kudelka tiene todo listo para iniciar su camino en el Torneo Clausura, este sábado desde las 17 en el “Coloso” ante Talleres de Córdoba, el club que sorprendió con la contratación del ex DT de la selección Jorge Sampaoli.
A pesar de que fue muy extenso el tiempo de preparación, Newell’s no cambió demasiado los rostros de su plantilla de futbolistas profesionales.
La dirigencia de la institución rosarina viene diagnosticando que las dificultades económicas son muy serias, por lo tanto Kudelka se tuvo que conformar con los refuerzos que estuvieron a la altura de la billetera “leprosa”. “Nuestro mejor refuerzo fue el trabajo que pudimos hacer estos meses”, aseguró el entrenador.
Apunta a mejorar
Lo cierto es que, más allá de las dificultades que no son extrañas a la mayoría de los clubes del fútbol argentino, Newell’s necesita hacer una buena campaña en este segundo semestre del año para no sufrir con el promedio hasta último momento, como sucedió en la temporada 2025.
La entidad del Parque de la Independencia de Rosario sumó tres futbolistas en este mercado de pases de invierno, aunque el propio Kudelka admitió que siguen negociando por al menos dos jugadores más que se podrían incorporar.
Hasta aquí, las caras nuevas de la “Lepra” son las del lateral Franco Escobar -31 años, formado en el club y de último paso por Peñarol de Montevideo-, el zaguero Lautaro Gianetti -32 años, surgido en Vélez y proveniente de Antalyaspor de Turquía-, y el volante ofensivo Alan Soñora -27 años, formado en Boca y viene de Cerro Porteño de Paraguay-.
En tanto, los que dejaron la institución son Franco García, Michael Hoyos, Gabriel Risso Patrón, Fabián Noguera, Martín Fernández Figueira y Thiago Gigena. A su vez, el defensor Guillermo Balzi volvió de un préstamo, pero fue transferido al Holstein Kiel de Alemania. Y trascendió que está próxima a concretarse la partida del delantero Luciano Herrera a Pumas de México, así como la del arquero Williams Barlasina a Colombia.
Sin confirmaciones de parte de Kudelka, el probable equipo de Newell's para el debut de local ante Talleres sería con: Josué Reinatti; Martín Ortega o Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro.
El calendario “rojinegro” indica que la segunda fecha del Clausura llevará a Newell's a Avellaneda para enfrentar a Independiente, el jueves 30 de julio a las 21.15. En tanto que por la tercera jornada recibirá a Boca Juniors en el “Coloso Marcelo Bielsa”, el domingo 2 de agosto a las 17.
No hay plata
El técnico de Newell's, Frank Darío Kudelka, dialogó en conferencia de prensa durante en la previa del debut en el Torneo Clausura.
Allí blanqueó los problemas económicos que tuvo la institución para sumar a los jugadores que pidió, a la vez que destacó el trabajo de pretemporada de sus dirigidos. “Confío mucho en mis jugadores, hay que seguir en la senda de cómo terminamos el torneo pasado”, aseguró.
El entrenador “rojinegro” se refirió a la búsqueda de jugadores que hizo junto a la comisión directiva para reforzar el plantel. Aseguró que ese trabajo se vio acotado por el escaso dinero en las arcas “leprosas”.
“Creo en la base que terminó jugando porque me lo demostraron, pero se abre la ventana de sumar jugadores para el equipo y hay que ser honestos”, comenzó diciendo Kudelka.
En este sentido, el entrenador aclaró: “Que la gente interprete, debata, pero que sepa de nuestra boca cuáles son nuestras posibilidades. Esas posibilidades de búsqueda de refuerzos se vieron acotadas por una cuestión de dinero y no de gestión. Hemos gestionado un sinnúmero de variantes en diferentes tipos de posiciones. A través de las gestiones que hicimos no hubo imponderables, hubo decisiones tomadas pero con el rigor de la verdad y cuando llegamos al parte de la contratación, la parte económica nos imposibilitaba”.
De todas formas, Kudelka confía en el plantel que tiene: “Nuestro mayor refuerzo es el trabajo. Nuestro rango de búsqueda se ve limitado porque la economía lo limita; dentro de ese rango de búsqueda, los poquitos jugadores que han venido son de nuestro agrado”.
“Está en nosotros, en que los jugadores que tenemos en inferiores, en primera división, y los chicos que han venido, podamos darle las mejores herramientas para que ellos le den una jerarquía a nuestro plantel”, cerró Kudelka.