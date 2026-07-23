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Insólito error

Video: el arquero argentino de Inter Miami quiso despejar, falló y la pelota terminó en gol

El equipo de Lionel Messi se impuso por 3-2 ante Chicago Fire, en un partido donde el arquero argentino Rocco Ríos Novo quedó en el centro de la escena por una inesperada jugada.

La pelota terminó en el arco tras una falla inesperada del arquero de Inter Miami.La pelota terminó en el arco tras una falla inesperada del arquero de Inter Miami.
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Inter Miami consiguió una importante victoria por 3-2 ante Chicago Fire en el regreso de la MLS tras el Mundial 2026, aunque el encuentro quedó marcado por un insólito error de Rocco Ríos Novo.

La jugada ocurrió a los 18 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba 0-0. Ian Fray realizó un pase hacia atrás para el arquero argentino, quien intentó controlar la pelota, pero falló en su remate.

El balón continuó su recorrido y terminó dentro del arco, lo que permitió que Chicago Fire se pusiera en ventaja de manera inesperada.

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Consiguió dar vuelta el resultado

A pesar del error del arquero, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos logró recuperarse y terminó quedándose con los tres puntos como local.

La remontada tuvo como gran protagonista a Luis Suárez, quien convirtió dos goles para darle vida al conjunto de Miami. Preston Plambeck completó la victoria con el tanto definitivo que selló el 3-2.

El equipo estadounidense afrontó el partido sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes continúan con descanso luego de haber disputado la final del Mundial 2026.

Quién es Rocco Ríos Novo

Rocco Ríos Novo tiene 24 años y nació en Los Ángeles, Estados Unidos. Cuenta con triple nacionalidad: estadounidense, argentina y mexicana.

Dec 6, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami goalkeeper Rocco Rios Novo (34) looks on as Vancouver Whitecaps FC midfielder Ali Ahmed (22) celebrates after scoring a goal in the second half during the 2025 MLS Cup at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesEl arquero argentino quedó en el centro de la escena por un blooper en la MLS.

Sus primeros pasos futbolísticos los dio en Lanús, antes de continuar su carrera en el fútbol norteamericano. Allí pasó por Atlanta United II y Phoenix Rising, hasta que en enero de 2025 se incorporó a Inter Miami.

Próximos partidos

Con la victoria ante Chicago Fire, Inter Miami llegó a los 34 puntos y se mantiene como escolta en la Conferencia Este de la MLS, a dos unidades del líder Nashville, que suma 36.

Jul 22, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Luis Suarez (9) celebrates after scoring against the Chicago Fire FC during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesInter Miami remontó el partido pese al inesperado error de su arquero.

El próximo compromiso del equipo será el sábado 25 de julio, cuando reciba a Montréal por una nueva jornada del torneo estadounidense. Luego enfrentará a Columbus Crew el 1 de agosto.

Después llegará el debut en la Leagues Cup, donde Inter Miami comenzará su participación el miércoles 5 de agosto frente a Atlético de San Luis en el Nu Stadium.

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