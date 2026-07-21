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Inter Miami no apurará el regreso de Messi y De Paul tras el Mundial

El entrenador Guillermo Hoyos confirmó que ambos futbolistas tendrán descanso después de la final del Mundial 2026. También evitó fijar una fecha para su regreso a la actividad.

Inter Miami afrontará el reinicio de la MLS sin sus dos futbolistas argentinos. Foto: ReutersInter Miami afrontará el reinicio de la MLS sin sus dos futbolistas argentinos. Foto: Reuters
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Lionel Messi y Rodrigo De Paul no volverán de inmediato a la competencia con Inter Miami. El entrenador Guillermo Hoyos confirmó que los dos futbolistas tendrán unos días de descanso tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina y aseguró que el club no acelerará su regreso.

El técnico argentino explicó que la prioridad es que ambos puedan recuperarse física y mentalmente luego de un torneo de máxima exigencia, en el que fueron piezas importantes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Guillermo Hoyos asumió de manera interina tras la salida de Javier Mascherano.Guillermo Hoyos confirmó que Messi y De Paul tendrán descanso tras el Mundial 2026.

"Lo que más necesitan es descansar"

Antes del entrenamiento del equipo de Florida, Hoyos fue consultado sobre la situación de Messi y De Paul y descartó establecer plazos para la vuelta de los dos argentinos.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos", afirmó el entrenador. Además, dejó en claro que "van a estar afuera el tiempo que tengan que estar".

Sin fecha para el regreso

Messi y De Paul fueron los únicos futbolistas de la MLS que disputaron la final del Mundial, en la que España derrotó 1-0 a la Argentina en tiempo suplementario. Ninguno de los dos regresó junto al resto de la delegación albiceleste y ambos permanecerán algunos días junto a sus familias antes de reincorporarse al club.

messi. ReutersLionel Messi regresó a Rosario antes de reincorporarse al Inter Miami. Foto: Reuters

El capitán argentino llegó este martes a Rosario en un vuelo privado, donde iniciará un breve período de descanso antes de retomar los entrenamientos con las Garzas.

Los partidos que se perderían

Inter Miami volverá a competir este miércoles frente a Chicago Fire por la MLS y luego recibirá a CF Montréal el 25 de julio. Según trascendió, Messi y De Paul tampoco participarían del Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX, programado para el 29 de julio.

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO recomienda un descanso mínimo de 21 días tras competencias de alta exigencia, una pauta que el club busca respetar para preservar el estado físico de ambos jugadores.

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