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Leandro Paredes volvió a entrenarse con Boca y apunta al duelo con O'Higgins

El mediocampista regresó al predio xeneize apenas dos días después de la final del Mundial 2026. Trabajó a la par del plantel y podría sumar minutos este jueves por la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.
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Leandro Paredes dejó atrás su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026 y este martes volvió a ponerse la camiseta de Boca. El mediocampista se presentó en el entrenamiento, trabajó junto al resto del plantel y ya comenzó a preparar el compromiso frente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

El club compartió en sus redes sociales imágenes de la llegada del futbolista a Casa Amarilla y de su primera práctica. "De vuelta en casa. Nuestro capitán", publicó Boca para anunciar el regreso de uno de sus referentes.

Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.

Sin descanso tras el Mundial

A menos de 48 horas de la final que la Argentina perdió ante España, Paredes decidió reincorporarse de inmediato a los entrenamientos. El volante se movió a la par de sus compañeros y dejó en claro su intención de estar disponible cuanto antes.

Durante la Copa del Mundo, el mediocampista se ganó un lugar entre los titulares desde los octavos de final. En el partido decisivo comenzó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.

Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.

El próximo desafío de Boca será este jueves, cuando reciba a O'Higgins de Chile en La Bombonera por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico evaluará la condición física de Paredes antes de definir si será titular o si tendrá minutos durante el encuentro.

La competencia continental representa uno de los grandes objetivos del semestre para el Xeneize, que buscará volver a conquistar un título internacional después de la Recopa Sudamericana obtenida en 2008.

Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.Leandro Paredes regresó a los entrenamientos de Boca tras disputar la final del Mundial 2026.

Un calendario exigente

Además de la Copa Sudamericana, Boca afrontará un segundo semestre cargado de compromisos entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina. En ese contexto, la rápida reincorporación de Paredes aparece como una buena noticia para el equipo.

El mediocampista ya volvió a entrenarse y quedó a disposición para el inicio de una etapa decisiva de la temporada.

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