Inter Miami oficializó este miércoles la incorporación del brasileño Casemiro, uno de los mediocampistas más destacados de la última década. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado por la apertura de una investigación de la Major League Soccer (MLS) por una presunta manipulación relacionada con el fichaje.
Inter Miami anunció a Casemiro, pero la liga abrió una investigación por presunta manipulación
El mediocampista brasileño firmó con el equipo de Lionel Messi hasta 2027, con opción de extender su contrato. La MLS confirmó una investigación vinculada a la operación.
El futbolista de 34 años, que quedó libre tras su salida del Manchester United, compartirá plantel con Lionel Messi luego de haber sido uno de sus grandes rivales durante sus años en Real Madrid y Barcelona.
El contrato con Inter Miami
La franquicia estadounidense informó que Casemiro firmó por lo que resta de la temporada 2026 y por toda la campaña 2027, con una opción para extender el vínculo durante dos temporadas adicionales.
"El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", expresó el brasileño tras oficializarse su llegada.
El respaldo de Beckham
David Beckham, copropietario de Inter Miami, celebró la incorporación del volante y destacó la trayectoria del nuevo refuerzo.
"Casemiro es un ganador que logró muchísimo en el fútbol. Después de una carrera extraordinaria con Real Madrid y Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", señaló el exfutbolista inglés.
La investigación de la MLS
En paralelo al anuncio, la MLS informó que abrió una investigación por una presunta manipulación vinculada a la contratación del brasileño.
La liga indicó que está recopilando información sobre el caso y evitó brindar mayores precisiones mientras se desarrolla la revisión. Según trascendió, la pesquisa se inició pese a que Inter Miami alcanzó un acuerdo con LA Galaxy, club que tenía prioridad para negociar con Casemiro dentro del sistema de la MLS.
Consultado sobre la investigación, un vocero de Inter Miami respondió que el club no realizará comentarios por el momento.