Mientras todavía se analiza lo ocurrido en la final del Mundial 2026 y el rendimiento argentino durante los 120 minutos decisivos, quedó abierta una incógnita: ¿Lionel Messi se retira de la selección o continuará dentro del ciclo de Lionel Scaloni?
¿Messi está para jugar su séptimo Mundial?
El pibe de 39 años marcó 8 goles, dio 4 asistencias y estuvo a un paso de ser campeón por segunda vez consecutiva. Ahora deberá resolver su futuro en la selección argentina.
En la previa a lo que terminó siendo otro certamen exitoso del ciclo Scaloni, la pregunta era si el capitán argentino iba a jugar todos los partidos y aún más importante, todos los minutos. La historia dijo que sí. Que Leo tenía mucho para dar y no defraudó.
Messi puede jugar caminando
Ya no es aquel Messi que recorría toda la cancha con la pelota y gambeteaba a cada rival que se cruzaba en su camino. Aun así, peleó por ser el máximo goleador del certamen —Kylian Mbappé terminó con dos tantos más—, estuvo entre los principales asistidores y fue el futbolista que más regates completó.
Sin correr tanto ni participar permanentemente del juego, Messi resultó fundamental para que la Scaloneta llegara a otra final del Mundial. Esta vez no alcanzó: España se impuso y consiguió su segunda estrella.
El número 10, sin embargo, disputó los 120 minutos y participó en una de las últimas jugadas del encuentro, la acción que estuvo cerca de llevar la definición a los penales.
De allí surge otra posibilidad: ¿podría Messi continuar en la selección con menos minutos y un papel diferente? Jugar los últimos 20 o 30 minutos de determinados encuentros podría permitirle llegar en mejores condiciones a 2030.
Ese rol también abriría espacio para el recambio, con jugadores como Nico Paz ganando protagonismo de manera progresiva. Al mismo tiempo, el plantel mantendría una voz de experiencia para acompañar al previsible grupo joven del próximo Mundial.
¿Messi está para jugar la Copa del Mundo 2030?
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