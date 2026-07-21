Lionel Scaloni regresó este martes a Pujato, en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, después de conducir a la Selección Argentina hasta la final del Mundial 2026. El entrenador llegó pasado el mediodía y fue recibido por una multitud en las inmediaciones de la casa de sus padres.
Scaloni volvió a Pujato y fue recibido por una multitud tras el Mundial
El entrenador de la Selección regresó a su comuna después del subcampeonato ante España. Saludó a vecinos, habló con la prensa y se reencontró con su familia.
El Litoral estuvo en el lugar y registró la llegada del director técnico, quien ingresó acompañado por integrantes de su familia. En la vivienda lo esperaban sus padres, Ángel “Chiche” Scaloni y Eulalia “Lali” Dura, además de sus hermanos Corina y Mauro.
El reencuentro con su gente
El entrenador saludó a los vecinos, firmó autógrafos y se tomó fotografías con quienes se acercaron hasta la cuadra. También atendió a los medios y brindó una conferencia improvisada para compartir sus primeras sensaciones tras la derrota ante España.
Scaloni contó que permanecerá algunos días en Pujato para descansar y acompañar a sus padres, quienes atravesaron problemas de salud. Además, adelantó que le gustaría volver a recorrer en bicicleta las calles de su pueblo, aunque evitó precisar cuándo lo hará.
La llegada provocó un movimiento constante alrededor de la vivienda familiar. Vecinos y simpatizantes recorrieron la cuadra para intentar saludarlo, mientras la comuna local preparaba un recibimiento y un agasajo para reconocer su actuación en la Copa del Mundo.
“Ellos fueron mejores”
Consultado por las decisiones arbitrales de la final, Scaloni descartó responsabilizar al juez y reconoció la superioridad de España. “Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad”, sostuvo.
El entrenador valoró que la Argentina haya peleado hasta el final, pese a no poder retener el título obtenido en 2022. “No fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos”, afirmó sobre el camino recorrido por el equipo.
También admitió que los primeros días posteriores a la derrota fueron difíciles. Sin embargo, remarcó el acompañamiento recibido por parte de los hinchas y la conexión que el plantel mantuvo con el público durante toda la competencia.
El mensaje después de la final
Scaloni destacó especialmente la reacción de los niños tras el subcampeonato y aseguró que la derrota también puede dejar una enseñanza. Como ejemplo, mencionó a su hijo de 10 años y la rapidez con la que logra superar el enojo después de perder un partido.
“No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos nosotros”, expresó. El técnico añadió que el equipo sintió la energía del público y lamentó no haber podido entregarle una nueva alegría después de alcanzar otra final mundialista.
Sobre lo ocurrido en el vestuario del estadio MetLife, reveló que Lionel Messi fue quien tomó la palabra ante el plantel. “Yo no hablé. Habló el capitán, había poco para decir, la tristeza era grande. Ya veremos en septiembre cuando nos veamos”, relató.
Su futuro en la Selección
El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino vence a finales de 2026. Ante las consultas por su continuidad, evitó dar definiciones y reiteró que todavía tiene vínculo vigente con el seleccionado.
“Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido. Ayer y hoy son días dolorosos”, respondió. Tampoco quiso anticipar cuál será el futuro de Messi con la camiseta argentina: “No sé, no es momento de eso hoy”.
La Selección volverá a reunirse durante las ventanas internacionales previstas para el segundo semestre. La primera se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, mientras que la última del año será del 9 al 17 de noviembre.
El recuerdo de la semifinal
El técnico también repasó la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales. Definió aquel encuentro como emotivo y destacó la reacción del equipo para revertir el marcador y obtener la clasificación al partido decisivo.
“El segundo tiempo del equipo fue espectacular y maravilloso. Sacaron fuerzas de donde no había”, señaló. Argentina había conseguido la remontada con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.