Alexis Mac Allister se sumó este martes a los jugadores de la Selección argentina que compartieron un mensaje en las redes sociales tras la final del Mundial 2026. Dos días después de la derrota frente a España, el mediocampista publicó una extensa reflexión en la que agradeció el respaldo de los hinchas y llamó a mantenerse unidos.
El emotivo mensaje de Mac Allister tras la final: "Nos ayudan a sentirnos más orgullosos"
El mediocampista de la Selección argentina publicó una extensa reflexión después de la derrota ante España. Agradeció el apoyo de los hinchas y respondió a quienes celebraron el subcampeonato.
El futbolista acompañó su publicación con una imagen en la que aparece solo, agachado sobre el césped del MetLife Stadium, minutos después de la definición del campeonato.
El orgullo por el camino recorrido
"Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo", escribió Mac Allister al comenzar su mensaje.
El volante recordó el recorrido de la Selección durante el torneo y destacó la fortaleza del grupo para superar distintos momentos adversos. "No nos olvidemos nunca de esto, por favor: juntos somos más fuertes que cualquiera", expresó.
El reconocimiento a los hinchas
En otro tramo de su publicación, el mediocampista recordó dos momentos que, según explicó, quedarán grabados para siempre. El primero fue el aliento de los argentinos en el estadio después de recibir las medallas de subcampeón, y el segundo, el recibimiento que tuvo la delegación al regresar al país.
"Con lluvia, con frío, pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Están completamente locos y nos encanta", escribió sobre la bienvenida de los hinchas.
Un mensaje para quienes festejaron la derrota
Mac Allister también invitó a aceptar el resultado sin dejar de valorar el esfuerzo realizado por el plantel y sostuvo que la Selección buscará una nueva oportunidad.
En el cierre de su publicación dejó una frase dirigida a quienes celebraron la derrota argentina. "Gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos", afirmó antes de concluir con un "Gracias, Argentina".