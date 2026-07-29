La transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez comienza a hacerse visible. Las obras iniciadas en enero avanzan simultáneamente en distintos sectores del predio y ya incluyen trabajos sobre la futura pista, los edificios operativos, el paddock, los accesos y los sistemas de seguridad.
El Gálvez acelera su transformación: la obra que alimenta el sueño de recuperar la Fórmula 1
La remodelación integral del autódromo porteño se desarrolla según el cronograma previsto. El circuito tendrá dos variantes: una de 4,3 kilómetros para recibir al MotoGP en 2027 y otra de 4,87 kilómetros diseñada para aspirar a la homologación Grado 1 de la FIA, necesaria para albergar nuevamente a la Fórmula 1.
Una de las modificaciones más importantes comenzó en el sector previo a la recta principal, donde se trabaja en la extensión de la horquilla final.
La intervención forma parte del nuevo diseño que permitirá adaptar el escenario porteño a las exigencias del MotoGP, bajo la homologación Grado A de la Federación Internacional de Motociclismo, y dejar preparada una variante compatible con los requerimientos Grado 1 de la FIA para la Fórmula 1.
“Con el nuevo diseño y las obras vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Esto nos permitirá no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El funcionario sostuvo que estas inversiones buscan fortalecer la posición internacional de Buenos Aires y recordó que la ciudad fue designada Capital Mundial del Deporte para 2027.
Los primeros cambios sobre la pista
El trazado definitivo ya fue establecido y actualmente se realizan controles topográficos destinados a garantizar la correcta nivelación de las subrasantes y subbases. También comenzó la instalación de los pianos de hormigón que delimitarán los bordes de la pista.
En algunos sectores ya puede observarse asfalto, aunque se trata de pruebas correspondientes a las etapas previas a la colocación de la carpeta de rodamiento definitiva.
Al mismo tiempo, continúan los movimientos de suelo y la preparación de las calles de servicio y de los atajos de pista, conocidos como “shortcuts”. Otros equipos se encuentran abocados al armado, encofrado y hormigonado de los nuevos muros de contención.
La obra también contempla un sistema hidráulico preparado para responder ante lluvias intensas. Para ello, se amplían las tareas de zanjeo y colocación de conductos pluviales en diferentes puntos del circuito.
A la altura de la curva 1 ya puede distinguirse la construcción de un nuevo paso bajo nivel. Este túnel conectará el ingreso desde la avenida Roca con el paddock de manera directa y segura, sin atravesar la pista. La losa de su techo ya fue hormigonada y su estructura estará preparada para permitir el paso de tránsito pesado.
Nuevos boxes, paddock y Race Control
Los trabajos también avanzan dentro del paddock, donde se ejecutan los desagües cloacales, el zanjeo y el tendido de cañerías destinadas a los servicios públicos y las comunicaciones.
El nuevo edificio de boxes continúa ganando altura mediante la colocación de vigas y losas prefabricadas. En esta etapa comenzó, además, el armado de los tabiques correspondientes a las escaleras.
En el edificio destinado al Race Control se trabaja sobre la caja del ascensor, mientras progresan las tareas de albañilería, revoques y colocación de aberturas. Allí también se están instalando los conductos de aire acondicionado y las canalizaciones eléctricas.
Una extensión pensada para la Fórmula 1
La novedad más importante del proyecto es la prolongación del circuito sobre el espacio que actualmente ocupa el kartódromo. La necesidad de extender la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla obliga a trasladar esas instalaciones y permite diseñar una variante ajustada a las regulaciones FIA Grado 1.
Para avanzar con esta etapa comenzó el desmantelamiento de una de las tribunas, que posteriormente será demolida. También se inició el desarme de las instalaciones pertenecientes al kartódromo.
La actividad del karting no desaparecerá del predio. El proyecto prevé su traslado hacia otro sector, donde se construirá un circuito nuevo con homologación internacional, diseñado por Tilke Engineers & Architects, una de las firmas más reconocidas del mundo en materia de ingeniería de autódromos.
Durante el período de transición, la Ciudad construirá además un kartódromo provisorio para garantizar la continuidad de la actividad deportiva.
Dos variantes y una pista completamente renovada
El nuevo circuito contará con dos configuraciones. La destinada al MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y estará compuesta por 14 curvas. La alternativa diseñada para la Fórmula 1 llegará a los 4,87 kilómetros y tendrá 15 curvas.
En ambas variantes, el ancho promedio de la pista será de 12 metros, mientras que la recta principal alcanzará los 15 metros.
El pavimento estará compuesto por una mezcla asfáltica desarrollada específicamente para el autódromo. Además, se colocarán 4.400 metros de pianos que responderán a los requerimientos técnicos de la FIA y de la FIM.
También se ensanchará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro y se reforzarán las condiciones de seguridad a lo largo de todo el trazado. El Gálvez incorporará tecnología de última generación, con nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologados para competencias internacionales de automovilismo y motociclismo.
MotoGP confirmado y la Fórmula 1 como objetivo
La ejecución está a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima —AUSA— y fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Deportes. El proyecto fue desarrollado junto con Tilke Engineers & Architects, la empresa fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke y especializada en la construcción y modernización de circuitos internacionales.
Los trabajos comenzaron en enero y las primeras etapas irán concluyendo a partir de finales de este año. El objetivo no se limita a renovar una infraestructura deteriorada, sino que busca reposicionar al Gálvez como un escenario capaz de recibir competencias de primer nivel mundial.
El regreso del MotoGP a Buenos Aires para 2027 ya está confirmado. En el caso de la Fórmula 1 todavía no existe un acuerdo para organizar un Gran Premio, pero la nueva variante apunta a crear las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para que el autódromo pueda aspirar a recuperar la máxima categoría en el futuro.
Accesos, tribunas y sanitarios
AUSA también tiene en proceso licitatorio otras etapas del proyecto. Una de ellas contempla la construcción de un nuevo cerco perimetral. El alambrado actual será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, formado por sectores premoldeados permeables y otros construidos con bloques.
La intervención incluirá la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos ingresos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre la avenida Roca, aproximadamente a la altura del 5900.
También se encuentran en marcha las licitaciones para renovar los sanitarios y poner en valor las tribunas existentes. Con estas obras, el histórico escenario porteño busca completar una transformación integral que le permita recibir nuevamente al motociclismo mundial y mantener abierta la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese algún día a Buenos Aires.