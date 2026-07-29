Automovilismo

El Gálvez acelera su transformación: la obra que alimenta el sueño de recuperar la Fórmula 1

La remodelación integral del autódromo porteño se desarrolla según el cronograma previsto. El circuito tendrá dos variantes: una de 4,3 kilómetros para recibir al MotoGP en 2027 y otra de 4,87 kilómetros diseñada para aspirar a la homologación Grado 1 de la FIA, necesaria para albergar nuevamente a la Fórmula 1.