Automovilismo

Abella largará adelante y Castellano deberá remontar desde el fondo en San Juan

El piloto de Campana obtuvo la bolilla número uno y compartirá la primera fila con Marcos Castro en el Desafío de las Estrellas, que logró sacar la número 2. El líder del campeonato partirá 53º en una carrera que tendrá 66 vueltas y recarga obligatoria de combustible.