El Azar Motorsport ubicó a Sebastián Abella en el mejor lugar para afrontar la décima edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera. El piloto de Campana obtuvo la bolilla número uno durante el sorteo realizado este viernes en el autódromo San Juan Villicum y largará adelante en la competencia especial correspondiente a la novena fecha de la temporada.
Abella largará adelante y Castellano deberá remontar desde el fondo en San Juan
El piloto de Campana obtuvo la bolilla número uno y compartirá la primera fila con Marcos Castro en el Desafío de las Estrellas, que logró sacar la número 2. El líder del campeonato partirá 53º en una carrera que tendrá 66 vueltas y recarga obligatoria de combustible.
Sebastián Abella partirá con el Ford Mustang desde el lado interno de la primera fila, acompañado por Marcos Castro, quien recibió la bolilla número dos y estará a su lado con el Torino. Detrás se acomodarán Joaquín Ochoa, Santiago Álvarez, Augusto Carinelli y Matías Canapino.
“Quiero procesar lo que está pasando. Con el equipo vamos a analizar la estrategia”, expresó Abella después de conocer el resultado del sorteo.
Será su segunda participación en esta particular prueba. En 2024 había partido desde la décima posición, pero debió abandonar cuando restaban nueve vueltas. El piloto de Campana suma 21 presentaciones dentro del Turismo Carretera y ahora tendrá una oportunidad inmejorable para buscar protagonismo desde el comienzo.
La contracara será Jonatan Castellano. El líder del campeonato sacó la bolilla número 53 y largará desde el último puesto con el Dodge Challenger. La ubicación responde al sistema utilizado para ordenar el sorteo, que divide a los pilotos en tres grupos según su posición en el torneo: quienes ocupan los últimos lugares acceden a las primeras bolillas, mientras que los principales candidatos quedan relegados al tercio final.
Entre los otros nombres importantes, Otto Fritzler, uno de los principales perseguidores de Castellano, partirá 45º con el Mercedes-Benz. Agustín Canapino largará 37º con el Chevrolet Camaro, mientras que Valentín Aguirre, líder del Torneo de Carreras Especiales, ocupará el puesto 47.
La competencia de San Juan será la última carrera especial de la temporada y también definirá el Torneo de Carreras Especiales, cuyo ganador obtendrá el pase directo a la Copa de Oro.
La presencia santafesina
Gaspar Chansard, de Reconquista, fue el mejor ubicado en el sorteo: sacó la bolilla número 16 y largará desde esa posición con el Toyota Camry de nueva generación atendido por el Giavedoni Sport.
Más atrás estará Facundo Ardusso, de Las Parejas, quien obtuvo la bolilla 31 y partirá desde la 31ª posición con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición.
Por su parte, Ignacio “Nacho” Fain, oriundo de Villa Minetti, sacó la bolilla número 38 y largará 38º con el Torino de nueva generación preparado por el Trotta Racing. Los tres deberán afrontar estrategias diferentes en una carrera extensa, en la que la recarga de combustible y el tránsito pueden alterar el orden establecido por el sorteo.
El Desafío de las Estrellas no contará con clasificación ni series para el Turismo Carretera. La única actividad que entregará puntos será la final del domingo, prevista sobre 66 vueltas o un máximo de 120 minutos.
La extensión de la prueba obligará a los equipos a trabajar especialmente en la estrategia. Cada auto deberá ingresar a boxes para realizar la recarga de combustible, una maniobra que puede modificar por completo el orden de la carrera.
Largar adelante nunca garantizó la victoria
El historial demuestra que obtener la bolilla número uno representa una ventaja, pero está lejos de asegurar el resultado. Ninguno de los nueve pilotos que anteriormente largaron adelante consiguió ganar el Desafío de las Estrellas.
La competencia tuvo su primera edición en 2015, en Olavarría, donde Mathías Nolesi comenzó desde el primer lugar, pero la victoria quedó en manos de Matías Rossi. El formato regresó en 2017 y 2018 en Termas de Río Hondo, con triunfos de Mariano Werner y Emanuel Moriatis.
Desde 2019, la carrera especial encontró su sede en San Juan Villicum. Allí ganaron Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, José Manuel Urcera, Matías Rossi, Santiago Álvarez y Martín Vázquez. Rossi es, hasta el momento, el único piloto que consiguió imponerse dos veces en este particular desafío.
Martín Serrano también aparece como una excepción dentro del historial: es el único que obtuvo dos veces la bolilla número uno, en 2017 y 2023, aunque no pudo transformar ninguna de esas oportunidades en victoria.
Ahora Sebastián Abella intentará romper esa tendencia: será el décimo piloto que largue adelante y buscará convertirse en el primero que transforme la bolilla número uno en una victoria.
Grilla de Partida
Sebastián Abella - Marcos Castro
Joaquín Ochoa - Santiago Álvarez
Augusto Carinelli - Matías Canapino
Jorge Barrio - Lucas Valle
Matías Jalaf - Nicolás Impiombato
Andrés Jakos - Gastón Ferrante
Diego De Carlo - Rodrigo Lugón
Norberto Fontana - Gaspar Chansard
Martín Vázquez - Germán Todino
Marcos Quijada - Juan Martín Trucco
Ricardo Risatti - Marcelo Agrelo
Juan José Ebarlín - Nicolás Trosset
Jeremías Scialchi - Jeremías Olmedo
Juan Bautista De Benedictis - Nicolás Bonelli
Nicolás Moscardini - Juan Pablo Gianini
Facundo Ardusso - Diego Azar
Tobías Martínez - Emiliano Spataro
Santiago Mangoni - Facundo Chapur
Agustín Canapino - Ignacio Fain
José Manuel Urcera - Christian Ledesma
Elio Craparo - Julián Santero
Marcos Landa - Mariano Werner
Otto Fritzler - Marco Dianda
Valentín Aguirre - Juan Tomás Catalán Magni
Hernán Palazzo - Matías Rossi
Mauricio Lambiris - Luis José Di Palma
Jonatan Castellano
Los horarios de este sábado
La actividad del TC tendrá su primera salida a las 11.05, con tres grupos y pruebas de funcionamiento, mientras que la segunda tanda se iniciará a las 14.10.
El domingo se pondrá en marcha el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera a las 12.50.