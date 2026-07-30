El Turismo Carretera confirmó su regreso al Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde se presentará el 24 y 25 de octubre por la tercera fecha de la Copa de Oro. La máxima categoría del automovilismo argentino volverá así a uno de los principales escenarios de la provincia de Santa Fe después de siete años.
El Turismo Carretera confirmó su regreso a Rosario después de siete años
La categoría se presentará el 24 y 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio por la tercera fecha de la Copa de Oro. Las TC Pick Up llegarán antes, el 15 y 16 de agosto.
La competencia fue presentada oficialmente en el Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario, con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el intendente Pablo Javkin; y el responsable del autódromo, Fabián Svegliati.
“Es una plaza grande y fierrera. Cuando se produjo un lugar disponible, hablé con el intendente e inmediatamente me dijo que sí. Estamos felices de volver”, expresó Mazzacane.
El presidente de la ACTC recordó la última presentación del TC en Rosario, cuando Matías Rossi consiguió la victoria ante un autódromo colmado, y anticipó una convocatoria similar para octubre.
“Ya lo vivimos cuando vinimos y ganó Matías Rossi. El autódromo estaba lleno y seguramente en esta oportunidad también habrá mucha gente”, sostuvo.
Un regreso largamente esperado
Pablo Javkin destacó que la vuelta del Turismo Carretera era uno de los principales objetivos de las obras realizadas en el Juan Manuel Fangio.
“Es un viejo anhelo. Esta es una ciudad y una región fierrera, que cuenta con un autódromo donde terminamos obras importantes para poder recibir a la categoría que queríamos: el TC”, señaló el intendente.
El regreso de la máxima no será la única novedad para Rosario. Las TC Pick Up se presentarán por primera vez en el trazado santafesino el 15 y 16 de agosto, como antesala de la llegada del Turismo Carretera.
“Vamos a tener las TC Pick Up en agosto, el Turismo Carretera en octubre y el año próximo volveremos a recibir al TC. Nos pone muy contentos ubicar al autódromo en el lugar que debe estar”, agregó Javkin.
Fabián Svegliati reconoció que la confirmación representa una satisfacción, pero también una responsabilidad para quienes trabajan en la administración del circuito.
“Luchamos mucho y hablamos con el intendente y con la ACTC para poder tener a la máxima. Hoy es una realidad y eso nos llena de responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.
Svegliati también valoró el respaldo de la Municipalidad y la confianza de la ACTC durante el proceso de adecuación.
“Cuando comenzamos a conversar, vimos que debíamos realizar mejoras. El intendente nos dijo que avanzáramos porque la idea era tener al TC en Rosario. Las obras se hicieron y ahora estamos en condiciones de recibirlo”, explicó.
El Juan Manuel Fangio tendrá durante los próximos meses dos de los acontecimientos más importantes de su calendario. Primero recibirá a las TC Pick Up y, en octubre, volverá a abrir sus puertas al Turismo Carretera y a un público que esperó siete años para reencontrarse con la categoría.