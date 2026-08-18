Automovilismo

Valentín Perrone recorrió las obras del Gálvez, que se prepara para recibir al MotoGP tras 28 años

El piloto argentino de Moto3 visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde los trabajos alcanzaron un avance del 60%. El renovado circuito podrá albergar a 150 mil espectadores y también se prepara con la mira puesta en un posible regreso de la Fórmula 1.