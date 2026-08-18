Buenos Aires volverá a recibir al MotoGP en 2027, después de 28 años. Mientras avanzan las obras de transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el piloto argentino Valentín Perrone, representante nacional en Moto3, recorrió el escenario porteño, cuya renovación ya alcanzó un 60%.
Valentín Perrone recorrió las obras del Gálvez, que se prepara para recibir al MotoGP tras 28 años
El piloto argentino de Moto3 visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde los trabajos alcanzaron un avance del 60%. El renovado circuito podrá albergar a 150 mil espectadores y también se prepara con la mira puesta en un posible regreso de la Fórmula 1.
El nuevo autódromo tendrá capacidad para 150 mil espectadores y también se está preparando para recibir a la Fórmula 1. Los trabajos avanzan según los plazos establecidos: ya fue levantada la totalidad de la estructura correspondiente al edificio de boxes, la torre de control y el paddock, y actualmente se están colocando los cerramientos.
También comenzó la pavimentación de las calles de servicio, mientras continúa la construcción de los drenajes superficiales y de los pianos de hormigón que delimitarán los bordes del trazado. La pista ya se encuentra nivelada en un 98% y las primeras pruebas de asfalto comenzarán próximamente.
El sueño argentino de Valentín Perrone
Perrone nació el 28 de diciembre de 2007 en Cataluña. Hijo de madre española y padre argentino, siempre eligió competir bajo la bandera nacional dentro del motociclismo europeo.
En 2024 alcanzó notoriedad internacional gracias a su actuación en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, campeonato en el que terminó tercero en la clasificación general. Ese rendimiento le permitió dar el salto al Campeonato Mundial de Moto3, donde actualmente compite para el equipo Red Bull KTM Tech3.
Durante su visita al Gálvez, el joven piloto argentino se mostró entusiasmado con la transformación del escenario porteño y con la posibilidad de competir allí en el futuro.
“Va a ser un circuito muy lindo para ver, para correr y, sobre todo, para disfrutar. Es muy lindo observar su evolución; verlo en construcción y comprobar el antes y el después es increíble. Sueño con correr acá y seguramente va a ser una muy buena carrera”, expresó Perrone.
El piloto recorrió las obras acompañado por el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes; el subsecretario del Autódromo, Joaquín Orlando, y el expiloto Benedicto “Chiche” Caldarella, una de las grandes leyendas del motociclismo argentino.
El regreso del MotoGP a Buenos Aires
El Campeonato Mundial de Motociclismo se presentó diez veces en Buenos Aires: la primera fue en 1961 y la última, en 1999. Su regreso se producirá en 2027, temporada en la que también habrá actividad de Moto2 y Moto3 en el renovado circuito porteño.
La competencia se disputará durante el año en el que Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte. Según las estimaciones oficiales, su realización tendrá un impacto económico cercano a los 150 millones de dólares y generará puestos de trabajo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios.
Además, el evento formará parte de las medidas impulsadas por el Gobierno porteño para favorecer el desarrollo de la zona sur de la Ciudad.
“Fuimos sede de diez Grandes Premios y, casi 30 años después, vamos a estar otra vez entre los principales circuitos del mundo. Traer el MotoGP a la Ciudad significa el desembarco de una competencia de élite, con las escuderías y los pilotos más importantes, que podrán ser disfrutados por 150 mil personas en la pista y por millones a través de la televisión y el streaming en más de 200 países”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Un nuevo trazado que también mira a la Fórmula 1
Una de las principales novedades de las obras es la extensión de la pista sobre el espacio que hasta ahora ocupaba el kartódromo. Esta modificación permitirá prolongar la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla.
De esa manera se completará el diseño del circuito previsto para una eventual presentación de la Fórmula 1 en Buenos Aires. El kartódromo ya comenzó a ser desarmado y será reubicado.
El nuevo pavimento estará compuesto por una mezcla asfáltica diseñada especialmente para el trazado. Además, se instalarán 4.400 metros de pianos que responderán a las exigencias establecidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).
La configuración destinada al MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y contará con 14 curvas. El diseño proyectado para la Fórmula 1, en tanto, alcanzará los 4,87 kilómetros y tendrá 15 curvas.
En ambos casos, la pista conservará un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará hasta los 15 metros en la recta principal y llegará a los 18 metros en la primera curva.
“Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que miles de porteños puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y probablemente el más importante de Latinoamérica”, señaló Fabián “Chino” Turnes.
El secretario de Deportes también destacó la importancia de recibir la mirada de los pilotos durante el desarrollo de las obras.
“Hoy tenemos la suerte de que nos visite Valentín Perrone, un chico de 18 años que está haciendo su carrera en el mundo de las motos. Como pasó cuando vino Franco Colapinto en abril y nos dio su opinión sobre el Autódromo y la Fórmula 1, hoy el aporte de Valentín es muy importante para nosotros. Ojalá que en el futuro tenga la suerte de correr acá”, agregó.
Los trabajos, a cargo de AUSA, comenzaron en enero y está previsto que concluyan a finales de este año. El proyecto fue impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Deportes, junto con la empresa Tilke Engineers & Architects.
La compañía fue fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, especialista en el diseño y la modernización de autódromos y responsable de numerosos circuitos construidos bajo los principales estándares internacionale
Buenos Aires también se prepara para una oportunidad en la Fórmula 1
Aunque el regreso confirmado es el del MotoGP, la transformación del Gálvez también mira hacia la Fórmula 1. La extensión de la pista, la nueva horquilla y las obras de infraestructura forman parte de un proyecto que busca alcanzar la homologación Grado 1 de la FIA, indispensable para recibir a la máxima categoría.
La intención de Buenos Aires es contar con un escenario preparado si en los próximos años aparece un lugar disponible en el calendario. La configuración proyectada para la F1 tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y podría llevar el nombre de Juan Manuel Fangio, como homenaje al quíntuple campeón mundial argentino.
Por ahora no existe una fecha confirmada ni un acuerdo para el regreso de la categoría, que disputó por última vez el Gran Premio de la Argentina en 1998. Sin embargo, las obras permitirán que la Ciudad vuelva a presentarse como una alternativa concreta ante la Fórmula 1.
El primer gran paso será el MotoGP en 2027. A partir de allí, Buenos Aires buscará demostrar que el renovado Gálvez está nuevamente en condiciones de recibir a las principales competencias del automovilismo y el motociclismo mundial.