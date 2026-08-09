La jornada del automovilismo argentino en el autódromo de Toay dejó dos imágenes impactantes y, sobre todo, un alivio: Tomás Fernández y Renzo Sabatini resultaron ilesos después de protagonizar fuertes accidentes en las competencias del TC2000 y la Fórmula Nacional.
Dos fuertes accidentes marcaron la jornada del automovilismo en Toay
Tomás Fernández golpeó con su Nissan Kicks contra el paredón durante la final del TC2000, mientras que Renzo Sabatini recibió un impacto lateral en la segunda carrera de la Fórmula Nacional. Ambos pilotos pudieron salir de sus autos y se encuentran en buenas condiciones.
El primero de los episodios se produjo durante la final del TC2000. En los metros iniciales de la carrera, la Nissan Kicks conducida por Tomás Fernández salió despedida de la pista y terminó golpeando con violencia contra uno de los paredones perimetrales del circuito pampeano.
El impacto provocó momentos de preocupación por la velocidad con la que el vehículo llegó hasta la protección. Sin embargo, el piloto de San Jorge logró descender del auto por sus propios medios y fue atendido inmediatamente por el personal médico del autódromo.
La escena volvió a recordar la importancia de las estructuras de seguridad de los autos y de la rápida intervención de los equipos de asistencia. Pese a la espectacularidad del golpe, Fernández se encontraba consciente y en buenas condiciones.
Otro susto en la Fórmula Nacional
Horas más tarde, la segunda final de la Fórmula Nacional también quedó marcada por un accidente importante.
Renzo Sabatini mantuvo un contacto con Benjamín Squaglia y su auto quedó atravesado sobre la pista. Sin posibilidades de evitarlo, otro competidor impactó lateralmente contra el vehículo detenido.
El lugar del golpe generó preocupación, ya que los impactos sobre uno de los laterales suelen ser especialmente delicados. Pese a ello, Sabatini no sufrió consecuencias físicas y se encuentra en perfectas condiciones.
De esta manera, un domingo que dejó dos accidentes de enorme espectacularidad terminó con la noticia más importante: tanto Fernández como Sabatini pudieron abandonar sus vehículos y se encuentran fuera de peligro.