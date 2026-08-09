Automovilismo

Dos fuertes accidentes marcaron la jornada del automovilismo en Toay

Tomás Fernández golpeó con su Nissan Kicks contra el paredón durante la final del TC2000, mientras que Renzo Sabatini recibió un impacto lateral en la segunda carrera de la Fórmula Nacional. Ambos pilotos pudieron salir de sus autos y se encuentran en buenas condiciones.