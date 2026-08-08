Valentín Perrone volvió a poner a la Argentina entre los protagonistas del Mundial de Moto3. El piloto del Red Bull KTM Tech3 terminó tercero en la clasificación de Silverstone y este domingo partirá desde la primera fila del Gran Premio de Gran Bretaña.
Valentín Perrone, desde la primera fila en Silverstone: “Voy a luchar por la victoria”
El argentino clasificó tercero para el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 y quedó a 332 milésimas de la pole. Marco Morelli, el otro representante nacional, largará 14º.
Perrone marcó un tiempo de 2m09s458 y quedó a solamente 332 milésimas del británico Scott Ogden, quien se hizo fuerte como local y consiguió la pole position con 2m09s126. El español Adrián Cruces fue segundo, a 274 milésimas, y completará la primera fila junto al argentino.
“Estoy muy contento con el día de hoy. La clasificación fue sufrida, pero pudimos hacer un buen tiempo”, contó Perrone después de una sesión en la que debió esperar hasta los instantes finales para asegurar su lugar entre los tres primeros.
En un circuito tan extenso como Silverstone, los pilotos buscaron aprovechar las referencias y los rebُfos, lo que provocó una tensa espera antes de los últimos intentos.
“En la última vuelta y en los últimos minutos fue complicado, pero es normal. Es un circuito tan largo y nadie quiere tirar adelante. Fui capaz de hacer una última vuelta muy buena. Creo que podría haberla mejorado, pero estoy muy contento”, explicó.
Una oportunidad para evitar los problemas
Largar desde la primera fila no es un detalle menor para Perrone. Además de dejarlo bien ubicado para luchar por el podio, le permitirá mantenerse alejado de los roces y las complicaciones que suelen producirse en el pelotón durante los primeros metros.
“Salir en primera fila nos da una ventaja extra y también me saca un poco de los problemas de la primera vuelta, como ocurrió en las carreras anteriores”, reconoció.
El argentino ya había mostrado su velocidad durante la jornada del viernes, cuando encabezó la práctica con un registro de 2m09s568, apenas diez milésimas por delante de Ogden. En la clasificación volvió a confirmar ese rendimiento y quedó a sólo 58 milésimas de Cruces.
Perrone espera una competencia cerrada, con numerosos cambios de posiciones y un grupo numeroso peleando por los primeros lugares.
“Será una carrera muy sufrida y luchada, con muchos adelantamientos. Creo que será un grupo grande, así que tocará dar mi 110 por ciento”, anticipó.
Y dejó en claro cuál será su objetivo: “Quiero disfrutar de la carrera porque, cuando uno está rápido y peleando adelante, siempre se disfruta. Intentaré pasármelo bien y, por supuesto, luchar por la victoria”.
Morelli buscará avanzar
Marco Morelli, el otro argentino presente en Moto3, también accedió directamente a la Q2 y terminó en la 14ª posición.
El piloto del CFMOTO Aspar Team registró 2m10s581 y quedó a 1s455 de la pole. Partirá desde la quinta fila y necesitará avanzar durante las primeras vueltas para acercarse al grupo delantero.
Morelli llega a Silverstone ubicado cuarto en el campeonato, con 115 puntos y tres podios durante la temporada. Perrone, por su parte, ocupa el octavo puesto con 79 unidades y también sabe lo que significa subir al podio en 2026.
Con Perrone preparado para atacar desde la primera fila y Morelli dispuesto a remontar, la Argentina tendrá dos representantes para seguir de cerca en Silverstone. La carrera comenzará este domingo a las 10.30, hora argentina.