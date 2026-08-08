Automovilismo

MotoGP rompió el silencio de Alpine durante las vacaciones de la Fórmula 1

Jack Miller y Toprak Razgatlioglu recorrieron la fábrica de Enstone antes de competir en Silverstone. Con buena parte del personal de vacaciones, conocieron el auto campeón de Fernando Alonso, visitaron la oficina de Flavio Briatore y dejaron un curioso guiño para Franco Colapinto.