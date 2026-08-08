Por estos días, caminar por la fábrica de Alpine en Enstone debe ser una experiencia bastante diferente. No están Pierre Gasly ni Franco Colapinto, la mayoría de los trabajadores se encuentra de vacaciones y los sectores en los que habitualmente se diseñan y preparan los autos permanecen en silencio.
MotoGP rompió el silencio de Alpine durante las vacaciones de la Fórmula 1
Jack Miller y Toprak Razgatlioglu recorrieron la fábrica de Enstone antes de competir en Silverstone. Con buena parte del personal de vacaciones, conocieron el auto campeón de Fernando Alonso, visitaron la oficina de Flavio Briatore y dejaron un curioso guiño para Franco Colapinto.
La Fórmula 1 atraviesa su descanso obligatorio, pero durante algunas horas un motor volvió a escucharse dentro de la histórica sede británica. No fue el del A526: esta vez, el ruido llegó desde el mundo de las dos ruedas.
Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, pilotos del Prima Pramac Yamaha de MotoGP, aprovecharon la cercanía con Silverstone para visitar Enstone antes del Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito se encuentra a poco más de 30 kilómetros de la fábrica, por lo que la escala apareció casi naturalmente en la agenda del equipo.
Los dos pilotos recorrieron las instalaciones sobre una Yamaha R9 de exhibición y se movieron por lugares que, durante un fin de semana de Fórmula 1, permanecen llenos de ingenieros, mecánicos y pantallas con información.
Pasaron por los boxes donde se trabaja sobre los autos de Gasly y Colapinto, conocieron el centro de alto rendimiento destinado a los pilotos, ingresaron a la sala de operaciones y hasta visitaron la oficina de Flavio Briatore.
Pero hubo un lugar que despertó una atención especial. En la recepción de Enstone se conserva parte de la historia de una fábrica que cambió de nombre varias veces, pero que nunca perdió su esencia. Allí descansan numerosos trofeos, el Renault de la temporada 2019 y el R25 con el que Fernando Alonso conquistó el Mundial de 2005.
“Ver el auto campeón de Fernando Alonso fue absolutamente fantástico”, reconoció Paolo Campinoti, propietario de Pramac. Para el dirigente italiano, la visita también permitió observar de cerca algunos de los métodos de trabajo que convirtieron a Enstone en una de las fábricas más reconocidas del automovilismo.
Un descanso que no es optativo
La tranquilidad que encontraron los visitantes tiene una explicación. Alpine está cumpliendo, como el resto de las escuderías, las vacaciones obligatorias establecidas por la Federación Internacional del Automóvil.
Durante 14 días consecutivos, los equipos deben detener las tareas relacionadas con el diseño y el desarrollo de los autos. No es solamente una pausa entre carreras: las fábricas tienen prohibido avanzar con trabajos que puedan mejorar el rendimiento de los monoplazas.
Por eso, buena parte de los aproximadamente 900 empleados de Enstone no se encuentra trabajando. Solamente continúan algunas tareas de mantenimiento y mejoras de infraestructura que no están vinculadas con el desarrollo del A526.
En medio de esa quietud llegó Pramac. El encuentro sirvió para grabar diferentes contenidos, pero también para acercar dos categorías que ahora comparten propietario y que, pese a las evidentes diferencias entre un auto y una moto, tienen mucho en común.
“La Fórmula 1 y MotoGP se parecen y ahora tienen el mismo propietario, Liberty Media. Es un gran momento para mostrarnos mutuamente nuestros mundos”, explicó Briatore, quien además destacó la amistad que mantiene con Campinoti.
El 43, de Colapinto a Miller
La visita dejó un pequeño detalle relacionado con la Argentina. Jack Miller utiliza en MotoGP el número 43, el mismo que identifica a Franco Colapinto en la Fórmula 1.
El australiano llega a Silverstone después de haber sumado puntos en seis de las últimas siete competencias. Su compañero Razgatlioglu, tres veces campeón mundial de Superbike, atraviesa su temporada debut dentro de la máxima categoría del motociclismo.
También participaron de la recorrida los pilotos de Moto2 Izan Guevara y Alberto Ferrández, acompañados por integrantes técnicos de Pramac.
Silverstone también habla argentino
El Gran Premio de Gran Bretaña tendrá, además, una presencia argentina que va mucho más allá de la coincidencia entre los números de Miller y Colapinto.
Valentín Perrone y Marco Morelli están compitiendo en Moto3 y comenzaron el fin de semana con buenas noticias. Perrone fue el más rápido en la práctica del viernes con la KTM del Red Bull Tech3. Marcó un tiempo de 2m09s568 y superó por solamente diez milésimas al británico Scott Ogden.
Morelli, piloto del CFMoto Aspar Team, finalizó 12º y también logró avanzar directamente a la segunda parte de la clasificación. Así, los dos argentinos evitaron la Q1 y quedaron en condiciones de pelear por un buen lugar en la grilla.
Perrone y Morelli ya consiguieron subir al podio durante esta temporada y buscarán volver a ser protagonistas el domingo, cuando se dispute la carrera de Moto3.
Mientras Colapinto, Gasly y los trabajadores de Alpine aprovechan el obligatorio descanso de la Fórmula 1, Enstone cambió por un rato el sonido de sus motores. La fábrica que alguna vez celebró los primeros títulos mundiales de Michael Schumacher y Fernando Alonso abrió sus puertas a MotoGP. Apenas unos kilómetros más lejos, Silverstone se prepara para recibir a las motos y también para escuchar, una vez más, el acento argentino.