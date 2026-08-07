Automovilismo

Antonelli cambió el orden de Mercedes: velocidad, aprendizaje y una pelea que Wolff ya intenta controlar

El italiano pasó de perder más de tres décimas frente a George Russell durante su temporada debut a ser, en promedio, dos décimas más rápido. Con 19 años lidera el campeonato, pero todavía debe aprender algunas lecciones de su experimentado compañero.