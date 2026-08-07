El italiano pasó de perder más de tres décimas frente a George Russell durante su temporada debut a ser, en promedio, dos décimas más rápido. Con 19 años lidera el campeonato, pero todavía debe aprender algunas lecciones de su experimentado compañero.
Antonelli cambió el orden de Mercedes: velocidad, aprendizaje y una pelea que Wolff ya intenta controlar
El italiano pasó de perder más de tres décimas frente a George Russell durante su temporada debut a ser, en promedio, dos décimas más rápido. Con 19 años lidera el campeonato, pero todavía debe aprender algunas lecciones de su experimentado compañero.
Hace apenas un año, Mercedes pedía paciencia con Kimi Antonelli. Tenía 18 años, acababa de llegar a la Fórmula 1 y debía ocupar nada menos que el lugar dejado por Lewis Hamilton. Hoy la situación es completamente diferente: el italiano lidera el campeonato, ganó seis carreras y obligó a George Russell a dejar de mirarlo como un aprendiz para comenzar a tratarlo como su principal rival.
Antonelli llegó al receso de verano con 219 puntos. Aventaja por 50 a Hamilton, ahora piloto de Ferrari, mientras que Russell aparece tercero, a 59 unidades de su compañero.
Mercedes, además, es el equipo que mejor interpretó la nueva reglamentación. Ganó ocho de las primeras once carreras y construyó el auto más fuerte de la parrilla.
Pero esa superioridad también abrió una discusión interna que en Brackley conocen demasiado bien: cuando dos compañeros cuentan con posibilidades de ser campeones, mantener el equilibrio puede resultar tan difícil como conservar el dominio técnico.
Una evolución que se mide en décimas
Durante la primera mitad de 2025, Antonelli perdía en promedio más de tres décimas frente a Russell en clasificación. La diferencia era lógica: mientras el italiano comenzaba a descubrir la categoría, el británico ya conocía el equipo, el funcionamiento del auto y las exigencias de cada fin de semana.
Kimi tuvo momentos destacados, como la pole para la carrera Sprint de Miami, pero también atravesó nueve fechas consecutivas sin sumar puntos. Su velocidad aparecía por momentos; la continuidad todavía estaba en construcción.
En 2026, la situación se dio vuelta.
Antonelli redujo considerablemente la diferencia en Australia y, una semana después, superó a Russell en China para conseguir su primera pole y su primera victoria. Volvió a imponerse en Japón y se convirtió en el piloto más joven en liderar un Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Desde entonces se mantuvo arriba.
Los datos muestran que fue más rápido que Russell en clasificación durante siete fechas. La comparación más representativa aparece en Bélgica: uno de los circuitos donde había quedado más lejos de su compañero en 2025 se convirtió, doce meses después, en el escenario de su mayor ventaja.
El balance resulta contundente. Antonelli pasó de perder más de 0,3 segundos por vuelta a ser, en promedio, más de 0,2 segundos más rápido. En un año recuperó más de medio segundo en la comparación directa.
El mayor crecimiento entre los jóvenes
Antonelli no fue el único debutante de 2025 que progresó durante su segundo campeonato. Franco Colapinto consiguió reducir la distancia con Pierre Gasly en Alpine, aunque todavía permanece a más de dos décimas del francés.
Oliver Bearman, que ya había sido más rápido que Esteban Ocon durante su primera temporada, amplió esa ventaja en Haas. Gabriel Bortoleto, en cambio, aparece ligeramente más lejos de Nico Hülkenberg que el año pasado, aunque por una diferencia mínima.
Todos llegaron a 2026 con mayor conocimiento y experiencia. Sin embargo, ninguno produjo un salto tan amplio como Antonelli. El italiano no solamente se acercó a su compañero: comenzó a superarlo y convirtió esa evolución en una candidatura al campeonato.
La lección de Austria y Hungría
Ser el más rápido no significa tener todas las respuestas. Austria y Hungría expusieron una diferencia que todavía favorece a Russell: la experiencia para interpretar situaciones límite.
En Austria, un incidente de Max Verstappen provocó una bandera amarilla durante la clasificación. Antonelli creyó que era una doble bandera, fue demasiado prudente y abortó su vuelta. Russell levantó el acelerador y frenó en el momento justo, cumplió con la exigencia reglamentaria y conservó el registro que le permitió quedarse con la pole.
En Hungría ocurrió algo parecido, pero esta vez Antonelli no redujo lo suficiente. Levantó 16 metros antes e ingresó 14 kilómetros por hora más lento al sector, pero pasó por el lugar del incidente a una velocidad ligeramente superior a la de su vuelta anterior.
La FIA lo sancionó con tres posiciones. Kimi no buscó excusas: aceptó la decisión y reconoció su equivocación.
Toto Wolff resumió la diferencia entre ambos pilotos en una palabra: experiencia. Russell todavía sabe leer mejor esos momentos en los que se puede perder una pole, recibir una penalización o encontrar una pequeña ventaja sin salir del reglamento.
Antonelli ya tiene la velocidad. Ahora está aprendiendo a administrar todo lo que sucede alrededor de ella.
Russell no está vencido
Los números tampoco cuentan por sí solos toda la historia de Russell. En Canadá se encontraba adelante cuando no pudo completar la carrera y perdió una posible victoria. Mercedes también tardó en detectar un problema en su motor que, según Wolff, le costaba alrededor de dos décimas por vuelta.
El británico comenzó el campeonato como el líder natural del equipo. Durante 2025 había acompañado a Antonelli en su adaptación y lo había protegido en los momentos difíciles. Ahora debe enfrentarlo.
Emerson Fittipaldi conoce al italiano desde su etapa en el karting y mantiene una relación cercana con su familia. El bicampeón entiende que la aparición de un joven capaz de desafiar a pilotos establecidos es positiva para la categoría.
Para el brasileño, Antonelli está haciendo un trabajo “fantástico”, pero también está ejerciendo una presión enorme sobre Russell. La manera en que el británico responda puede convertirse en una de las historias principales de la segunda mitad del año.
El límite que marcó Wolff
Mercedes ya vivió una pelea semejante. Lewis Hamilton y Nico Rosberg compartieron el equipo entre 2013 y 2016 y llevaron su rivalidad hasta un punto difícil de controlar. Hubo choques, órdenes internas y una convivencia cada vez más tensa. Rosberg ganó el campeonato en 2016 y se retiró pocos días después.
Wolff describió aquella temporada como un infierno y dejó claro que no permitirá una repetición. Si Antonelli o Russell cruzan el límite y perjudican al equipo, aseguró que no dudará en apartar al responsable.
La advertencia parece fuerte para una rivalidad que todavía no estalló, pero refleja hasta qué punto Mercedes quiere anticiparse al problema.
El jefe del equipo confía en la fortaleza de Russell y cree que puede recuperarse. De Antonelli destaca algo más que su rapidez: valora su manera de trabajar, el respeto por el equipo y su capacidad para crecer sin modificar su personalidad.
El italiano ya dejó de ser una promesa. Tiene la velocidad, el auto y la ventaja necesaria para ser campeón. Todavía debe aprender algunas lecciones que Russell conoce mejor, mientras Mercedes intenta que la pelea se resuelva en la pista y no termine alterando el funcionamiento del equipo.
Cuando se reanude la temporada, Kimi ya no será el joven que sorprende. Será el líder al que todos saldrán a buscar.