Los días 7, 8 y 9 de agosto se disputará la quinta fecha del Campeonato 2026 en Arequito. Dicha competencia reunirá a pilotos y navegantes de distintos puntos de la provincia y la región, en una cita clave para las aspiraciones de quienes buscan mantenerse en la pelea por el título.
El Rally Santafesino desembarca en Arequito para disputar la quinta fecha del campeonato
La competencia se desarrollará durante tres jornadas, en la que reunirá a pilotos, equipos y una gran cantidad de público de toda la zona.
La actividad comenzará el viernes con la apertura oficial del evento en la Plaza San Martín, donde se llevará a cabo el Parque de Largada y la tradicional Rampa de Largada. Allí, el público podrá acercarse para conocer de cerca los autos, dialogar con las tripulaciones y compartir el inicio de un nuevo fin de semana de rally.
La competencia propiamente dicha se pondrá en marcha el sábado con la primera etapa, integrada por cuatro pruebas especiales distribuidas en dos sectores: PE "Emilio Tazzioli" y PE "Valentino Pagella".
Finalmente, el encuentro finalizará el domingo, con la disputa de la segunda etapa, integrada por cuatro pruebas especiales y un total de 50.28 kilómetros cronometrados. Asimismo, por la tarde se realizará la ceremonia de premiación.
Recorrido
En total, el Rally de Arequito recorrerá 100,56 kilómetros de velocidad, distribuidos en ocho pruebas especiales, consolidándose como una de las fechas más importantes del calendario. Al encontrarse el campeonato en la mitad de la temporada, los puntos en juego serán fundamentales para empezar a definir el rumbo del certamen de cara a las últimas competencias del año.