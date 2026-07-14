La localidad de Chabás fue sede de la cuarta fecha del Rally Santafesino. Con un importante marco de espectadores y un clima de entusiasmo, dejó un balance altamente positivo, tanto por el desarrollo de la competencia como por la respuesta de la comunidad, que volvió a vivir un fin de semana cargado de velocidad, emoción y pasión por los fierros.
Chabás fue escenario de la cuarta fecha del Rally Santafesino
La competencia se desarrolló durante tres jornadas, en la que reunió a pilotos, equipos y una gran cantidad de público de toda la zona. El próximo encuentro tendrá lugar en Arequito del 7 al 9 de agosto.
Autos y UTV
Clase A: Sin especular con la ventaja obtenida el sábado, Matías Vitali y Lisandro Morazzo (VW Gol) mantuvieron el acelerador a fondo, mejoraron sus propios registros y se adueñaron de la clase y de la general de autos, dejando como escoltas a Marinelli/Massei y a los hermanos Ameri.
Clase N7: Ofreció un desenlace electrizante. Tras el primer rulo del domingo, Diego Di Matteo lideraba por apenas dos segundos. Sin embargo, Agustín Pigozzi y Juan Ignacio Carati (VW Gol) metieron un segundo rulo perfecto, ganaron las últimas dos pasadas y se llevaron la victoria por menos de cinco segundos sobre Di Matteo y poco más de siete sobre Mauricio Lusardi.
Clase N3: Claudio y Talia Abranchuk (VW Gol) consiguieron su primer triunfo del año. Aunque Hernán Romero lideraba tras la primera prueba del domingo, la regularidad y el ataque de los Abranchuk en los tres tramos finales volcaron la balanza a su favor en un final muy ajustado.
Clase NZ: Otra categoría que tuvo un cierre infartante. Tras el retraso de los líderes del sábado (Buscaglia/Lovotti), la punta quedó en una pelea milimétrica entre Estanislao Iman y Lucas Marelli (junto a Ramiro Tironi en VW Gol). Marelli se impuso en el Power Stage por apenas seis décimas de segundo y festejó su primera victoria de la temporada.
Clase RC5: En un duelo cerrado, el rosarino Ignacio Charles y Catriel Guastavino (Ford Fiesta) aguantaron la presión de Abel Ianni (ganador de tres de las cuatro pasadas del domingo) para quedarse con el triunfo por una diferencia menor a los tres segundos.
Clase N2: Francisco y Bruno Ciarlantini (VW Gol Trend) capturaron el liderazgo en el inicio del domingo y sostuvieron el ritmo necesario para ganar la clase frente al binomio Ferrari/Martínez.
UTV 1 y 2: En la división 1, el cordobés Hermes Guareschi junto a Gonzalo Flores (Can Am) superaron los problemas de frenos del sábado y sellaron la victoria. En la división 2, Nicolás Strático y Alan Elías (Yamaha YXZ) ganaron tres de las cuatro especiales del día para asegurarse el escalón más alto del podio ante Mauricio Ranni.
Cuatriciclos
Moto 1: El gran ganador de la general, Andrés Batistelli (Yamaha YZF 450), ratificó su liderazgo en el certamen ganando tres de las cuatro especiales del domingo para estirar la ventaja en la cima del campeonato.
Moto 2: Un problema mecánico complicó el domingo al puntero del sábado, Aldo Dalzotto. Esto fue capitalizado por el piloto de Colón, Agustín Rodríguez (Honda Tornado), quien se aferró a la punta para quedarse con el festejo mayor.
Moto 3: En una muestra de pura resistencia, Diego Luque (Yamaha TTR 230) completó la carrera con ritmo lento debido a fallas mecánicas en su moto. Los abandonos registrados el sábado le permitieron asegurar un trabajado primer puesto.
Cuatriciclos: Gastón Chapa (Yamaha YFZ 450) batalló contra los inconvenientes en su vehículo pero logró cerrar la dura exigencia del fin de semana en lo más alto del podio, consolidándose como líder absoluto de la categoría.