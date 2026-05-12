El Desafío Ruta 40 YPF 2026 se prepara para vivir una de sus ediciones más importantes. Del 24 al 29 de mayo, la competencia volverá a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional del rally raid, con un recorrido que unirá San Juan, San Rafael y nuevamente San Juan.
El Desafío Ruta 40 tendrá una edición récord y reunirá a figuras mundiales en Cuyo
La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo, con recorrido entre San Juan y San Rafael. Será la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid y contará con 151 inscriptos.
La carrera, válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, tendrá una cifra histórica: 151 inscriptos, entre autos, motos, quads, UTV y categorías complementarias. El dato marca un récord para la prueba y confirma el peso que el Desafío Ruta 40 recuperó dentro del calendario mundial.
La 13ª edición contará con un prólogo y cinco etapas, sobre un recorrido total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán de especial. La logística estará concentrada en dos bivouacs: uno en el Autódromo San Juan Villicum y otro en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Ambos espacios estarán abiertos al público, con entrada libre y gratuita.
Un listado con nombres de peso mundial
La nómina de participantes tendrá figuras de primer nivel. Entre los autos se destaca la presencia del último ganador de la carrera, Yazeed Al Rajhi, además del campeón vigente del W2RC, Lucas Moraes. También estarán Nasser Al Attiyah y Sébastien Loeb, una de las grandes leyendas del rally mundial, que hará su debut en el Desafío Ruta 40.
Ford Racing desembarcará con una formación de alto impacto: Mitch Guthrie, Nani Roma y Carlos Sainz, en lo que marcará el regreso del “Matador” a la Argentina. Toyota Gazoo Racing y otros equipos de peso también dirán presente, en una categoría Ultimate que tendrá 24 vehículos.
La presencia argentina también será fuerte. Sebastián Halpern, dos veces ganador de la prueba, volverá a competir, al igual que Lucio Álvarez. Otro de los nombres que genera expectativa es el de Kevin Benavides, quien debutará en autos luego de haber construido una carrera histórica en motos, con dos victorias en el Rally Dakar.
En la clase Stock habrá otro nombre ilustre: Stéphane Peterhansel, el máximo ganador histórico del Dakar, quien tendrá su primera participación en esta competencia. Además, Sara Price correrá junto a Saydiie Gray, conformando el primer binomio íntegramente femenino en disputar el Desafío Ruta 40.
Las motos también prometen espectáculo
En la división FIM habrá 78 competidores. Allí sobresale Luciano Benavides, campeón 2024 del W2RC y ganador del Rally Dakar 2026, quien buscará repetir en suelo argentino la victoria que consiguió en 2023.
También estarán candidatos de peso como Tosha Schareina y Ricky Brabec, ambos con antecedentes ganadores en el Desafío Ruta 40. La categoría tendrá además presencia de equipos oficiales como Monster Energy Honda HRC, Red Bull KTM Factory Racing y Hero Motorsport Team Rally.
Una de las novedades será el debut de la categoría YPF RÖD Malle Moto, reservada para pilotos que competirán sin asistencia, una de las modalidades más exigentes y puras del rally raid.
Argentina, otra vez en el mapa grande
Con figuras internacionales, fuerte presencia argentina y un recorrido exigente por la región de Cuyo, el Desafío Ruta 40 aparece como una de las grandes citas deportivas del año en el país.
La competencia no solo tendrá valor deportivo por su condición mundialista, sino también por lo que representa: el regreso de una atmósfera que recuerda a las mejores épocas del Dakar en Sudamérica.
La presentación oficial se realizará este miércoles 13 de mayo, a las 11, en la sede central del Automóvil Club Argentino, en Buenos Aires. Allí se darán a conocer los últimos detalles deportivos y organizativos de una carrera que ya empezó a marcar un récord antes de ponerse en marcha.