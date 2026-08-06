Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus días de descanso en Italia, en medio del receso de verano de la Fórmula 1. El piloto argentino denunció que le sustrajeron distintas pertenencias personales, entre ellas ropa y su matera.
Le robaron a Franco Colapinto en Italia: se llevaron hasta su ropa y la matera
El piloto argentino de Alpine contó el episodio en sus redes sociales y respondió con ironía. El hecho ocurrió durante sus días de descanso en la zona del lago de Como.
El representante de Alpine relató lo sucedido mediante una serie de publicaciones en Instagram, en las que mostró imágenes tomadas durante su estadía en la zona del lago de Como y mantuvo el tono humorístico que caracteriza sus intervenciones en redes sociales.
“Ni la matera dejaron”
“Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”, escribió Colapinto en una de sus historias. Luego agregó: “Ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”.
El piloto también compartió fotografías de las pertenencias sustraídas y despidió con ironía algunos de esos objetos: “Últimas fotos de esta ropa, mate, etcétera. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”.
La publicación reunió más de 161.000 “me gusta” y cerca de 1.600 comentarios durante sus primeras horas. Las imágenes incluyeron momentos de su estadía, comidas y recorridos por los alrededores de Como.
La respuesta a sus seguidores
Uno de sus seguidores le preguntó si realmente había sufrido el robo y el argentino respondió: “Y en Argentina no me robaron nunca. #MásSeguroQueEuropa”.
La réplica superó los 4.700 “me gusta” y se convirtió en uno de los intercambios más comentados del posteo. Colapinto no brindó precisiones sobre el lugar exacto del hecho ni sobre la totalidad de los elementos perdidos.
Entre las imágenes publicadas aparece dentro de un vehículo y también en el alojamiento desde el que contemplaba el lago de Como. En otra fotografía se observa un sticker que lo representa como “San Franco”, con la camiseta argentina y una aureola.
El receso de la Fórmula 1
El episodio ocurrió durante la pausa comprendida entre el Gran Premio de Hungría y la carrera de los Países Bajos, programada para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.
Colapinto había llegado al receso después de recibir el reconocimiento de la Fórmula 1 al mejor adelantamiento del mes por una maniobra realizada en Spa-Francorchamps.
En aquella acción, el argentino superó de manera simultánea por el sector interno a Pierre Gasly y Liam Lawson, una maniobra que fue destacada por la categoría.
Su temporada con Alpine
El piloto de Pilar transita la temporada 2026 con Alpine y acumula un punto de penalización en su superlicencia.
La sanción fue aplicada en el Gran Premio de España por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. El límite establecido por la Federación Internacional del Automóvil para recibir una suspensión es de 12 puntos.
Colapinto retomará la actividad oficial con Alpine en Zandvoort, donde comenzará la segunda parte del calendario de la Fórmula 1.