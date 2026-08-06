Automovilismo

Nicolás Varrone, a solas con El Litoral: “Pase lo que pase, esto me va a hacer mejor piloto”

El argentino recibió a este medio en el paddock del Hungaroring y realizó un balance de la mitad de temporada en la Fórmula 2. Habló de su adaptación, la exigencia mental, las dificultades en clasificación y el desafío de abandonar su zona de confort para perseguir el sueño de llegar a la Fórmula 1.