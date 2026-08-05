Después de la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, la escudería británica viajó al circuito de Portimão para completar un programa de pruebas con un monoplaza de temporadas anteriores.
McLaren cerró con balance positivo sus pruebas en Portimão
Lando Norris, Oscar Piastri y el piloto de reserva Leonardo Fornaroli completaron 151 vueltas con el MCL60 de 2023. El equipo utilizó las dos jornadas para sumar kilómetros, trabajar con sus titulares y continuar la formación del joven italiano antes del receso de la Fórmula 1.
Mientras Alpine, Audi y Aston Martin permanecían en el Hungaroring para colaborar con el desarrollo de los neumáticos Pirelli de 2027, McLaren eligió el Autódromo Internacional del Algarve para realizar un TPC —Testing of Previous Cars— con el MCL60 utilizado durante la temporada 2023.
En el ensayo participaron los dos pilotos titulares, Norris y Oscar Piastri, junto con Leonardo Fornaroli, reserva de la escudería e integrante del programa de desarrollo de jóvenes talentos.
Entre los tres completaron 151 vueltas y recorrieron un total de 698 kilómetros durante las dos jornadas.
El trabajo de cada piloto
Piastri fue el encargado de comenzar la actividad y completó 55 vueltas, equivalentes a 256 kilómetros, durante el primer día. Para el australiano fue su primera experiencia en el trazado portugués.
Norris tomó el volante durante la segunda jornada y realizó 49 giros, con un recorrido de 225 kilómetros. Fornaroli participó en las sesiones vespertinas de ambos días y acumuló 47 vueltas y 217 kilómetros.
El italiano llegó directamente desde Budapest, donde había participado en su segunda práctica oficial dentro de un fin de semana de Fórmula 1 al conducir el MCL40 durante la primera sesión del Gran Premio de Hungría.
Las condiciones ofrecieron un desafío adicional. Portimão combina curvas rápidas, sectores lentos y permanentes cambios de elevación. El viento aumentó durante las tardes y volvió más imprevisible el comportamiento del auto, especialmente durante las tandas de Fornaroli.
Un regreso especial para Norris
La pista portuguesa tiene un significado particular para Norris. Allí condujo por primera vez un Fórmula 1 en 2017, cuando se subió al McLaren MP4/26.
“Fue una prueba productiva y fue bueno volver a Portimão. Aquí conduje por primera vez un auto de Fórmula 1, por lo que es un circuito especial para mí”, recordó el campeón mundial.
El británico destacó que el equipo logró completar el programa previsto y sumar kilómetros antes del descanso.
“Pudimos hacer todo lo que queríamos. Es una buena manera de despedirme antes de las vacaciones de verano”, agregó.
Norris llegó a Portugal pocos días después de ganar en Hungría, donde consiguió su primera victoria de la temporada y la primera desde que se consagró campeón en 2025.
Primera experiencia para Piastri
Piastri también se mostró conforme con su estreno en el escenario portugués, que se caracteriza por sus desniveles y sus curvas ciegas.
“Las condiciones cambiantes hicieron que fuera un lugar interesante para conducir y los cambios de elevación fueron muy divertidos. Completamos todo el programa y el equipo está contento”, explicó.
El australiano señaló además que la primera mitad de la temporada fue particularmente intensa debido a la adaptación al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.
“Será bueno que todos puedan desconectarse antes de regresar al trabajo”, sostuvo.
Fornaroli, por su parte, aprovechó el ensayo para observar la metodología de los dos titulares, comparar referencias y escuchar la manera en que Norris y Piastri transmiten sus sensaciones a los ingenieros.
“Trabajar junto a ellos y observar cómo afrontan diferentes condiciones representa una experiencia de aprendizaje muy valiosa”, señaló el piloto italiano.
Para qué sirven estas pruebas
Los ensayos TPC permiten utilizar autos que tengan al menos dos temporadas de antigüedad. En este caso, McLaren trabajó con el MCL60 de 2023, por lo que las jornadas no estuvieron destinadas al desarrollo directo del actual MCL40.
Para Norris y Piastri, la prueba ofreció además la posibilidad de familiarizarse con Portimão, un escenario al que la Fórmula 1 regresará en 2027.
El MCL60 ya fue utilizado por McLaren en cinco circuitos durante 2026: Barcelona, Silverstone, Austin, Monza y Portimão. La escudería confirmó que el programa continuará durante los próximos meses.
Después de completar el trabajo en Portugal, el equipo inició el cierre obligatorio de verano. La actividad deportiva se reanudará con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort