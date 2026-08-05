Automovilismo

McLaren cerró con balance positivo sus pruebas en Portimão

Lando Norris, Oscar Piastri y el piloto de reserva Leonardo Fornaroli completaron 151 vueltas con el MCL60 de 2023. El equipo utilizó las dos jornadas para sumar kilómetros, trabajar con sus titulares y continuar la formación del joven italiano antes del receso de la Fórmula 1.