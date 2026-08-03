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Cinco carreras, cinco ganadores: una F1 abierta entre duelos internos y equipos que vuelven a acercarse

Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli y Norris se repartieron las últimas cinco victorias. Mercedes continúa como la referencia, pero las disputas entre compañeros, el regreso del campeón y la recuperación de Verstappen abrieron un campeonato que dejó de tener un único dueño.