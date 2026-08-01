Automovilismo

Domenicali puso a la Argentina en el mapa de la F1 mientras Hockenheim busca regresar

El CEO de la Fórmula 1 confirmó las conversaciones con el histórico circuito alemán y mencionó al país entre las alternativas de Sudamérica. El impulso de Franco Colapinto y las obras del Autódromo de Buenos Aires alimentan la posibilidad de recuperar el Gran Premio.