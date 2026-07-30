Mientras la Fórmula 1 demora la presentación de su calendario de 2027 y analiza alternativas ante la incertidumbre en Oriente Medio, Buenos Aires avanza con la reconstrucción del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y comienza a mirar una posibilidad que hasta hace algunos meses parecía más lejana.
La Fórmula 1 demora su calendario 2027 y Buenos Aires se prepara para una oportunidad inesperada
La incertidumbre alrededor del próximo calendario coincide con una etapa decisiva de la remodelación del autódromo. Fabián Turnes confirmó que existe un contacto permanente con Liberty Media y dejó abierta la posibilidad de adelantar trabajos: “Si aparece una oportunidad en 2027 y estamos listos, vamos a intentar aprovecharla”.
La Ciudad todavía no cuenta con una fecha asegurada ni forma parte de las primeras alternativas contempladas por la categoría. Sin embargo, decidió incorporar a la obra actual algunos de los trabajos necesarios para recibir a la Fórmula 1 y mantiene conversaciones permanentes con Liberty Media.
Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que el proyecto avanza dentro de los plazos establecidos y que la primera etapa estará finalizada entre enero y febrero de 2027.
“La obra viene bien. Me animo a decir que estamos avanzados respecto de lo que teníamos previsto. Tiene una fecha de finalización entre enero y febrero, que es el tiempo con el que veníamos trabajando”, explicó.
La pista y una parte de las construcciones edilicias podrían quedar terminadas antes. Sin embargo, la incorporación de tecnología y algunos trabajos agregados durante el desarrollo del proyecto llevarán la finalización completa hasta comienzos del próximo año.
“Seguramente lo que corresponde a la pista y a la parte edilicia esté terminado un poco antes, pero con el aporte final de tecnología y algunos agregados que hicimos, vamos a finalizar en enero. A partir de febrero comenzaremos con las pruebas de funcionamiento de todo el operativo”, detalló Turnes.
La obra pensada para la Fórmula 1
El plan de remodelación del Gálvez fue dividido originalmente en dos etapas. La primera comprendía tres grandes áreas: la reconstrucción de la pista, las obras edilicias y la incorporación de tecnología. La segunda incluía los trabajos específicos para acercar el circuito a las exigencias de la Fórmula 1.
Sin embargo, la Ciudad decidió adelantar una parte de esa segunda fase e incorporarla al proyecto actualmente en ejecución.
“El plan del autódromo estaba dividido en dos etapas. Por una decisión más técnica que de oportunidad, decidimos incluir la etapa 2 dentro de la etapa 1”, explicó Turnes.
La modificación comprende la construcción de la denominada horquilla larga, que atravesará el espacio ocupado por el actual kartódromo y formará parte del trazado proyectado para la Fórmula 1. También contempla un nuevo túnel técnico y operativo requerido para recibir a la categoría.
“La etapa 2 incluye la famosa horquilla larga que abarca el kartódromo, que es la horquilla que se utilizaría para la Fórmula 1, y el túnel técnico y operativo que nos exige la categoría”, precisó.
La decisión tiene una explicación técnica. Si esos trabajos se realizaran después, la conexión de la nueva horquilla podría obligar a romper una parte de la pista recién construida. Además, las juntas que quedarían sobre el asfalto representan uno de los puntos observados por la FIA y Liberty Media.
“La conexión de la horquilla larga posiblemente nos iba a obligar a romper parte de lo construido y las juntas eran una de las grandes exigencias de la FIA y de Liberty. Como los tiempos nos daban, decidimos ejecutar esa obra ahora junto con el túnel”, señaló Turnes.
La etapa originalmente programada se encuentra, según el funcionario, dentro de los tiempos previstos. Los nuevos trabajos tendrán otro plazo de finalización porque no interfieren con la reapertura inicial del circuito.
“Todo lo que corresponde a la etapa 1, con las obras edilicias, tecnológicas y de pista, está en tiempo y forma. El agregado de la etapa 2 tiene un plazo diferente porque no interfiere con la primera”, aclaró.
Una obra que podría adelantarse
El elemento decisivo para una eventual llegada de la Fórmula 1 será la horquilla larga. Turnes explicó que la Ciudad mantiene el cronograma actual, pero podría acelerar su construcción si surgiera una posibilidad concreta para 2027.
“El túnel va a estar porque también es necesario para MotoGP. La diferencia es la horquilla larga. Si aparece alguna oportunidad, tenemos tiempo de adelantar esa obra. Mientras no exista, vamos a mantener el proceso que tenemos previsto”, indicó.
Según Turnes, una vez completado ese sector, buena parte de las instalaciones que todavía faltarían para recibir a la Fórmula 1 serían temporarias y, por lo tanto, podrían implementarse con mayor rapidez.
“En caso de que aparezca la oportunidad, podemos adelantar la obra y, a partir de ahí, prácticamente estaríamos en condiciones para la Fórmula 1, porque mucho de lo que nos falta es temporario y resulta más fácil de implementar”, afirmó.
Consultado directamente sobre la posibilidad de organizar una carrera durante la próxima temporada, Turnes no descartó intentarlo.
“Si está la oportunidad en 2027 y estamos listos, vamos a intentar aprovecharla”, aseguró.
Contacto permanente con Liberty Media
Buenos Aires todavía debe finalizar las obras, obtener la homologación correspondiente de la FIA y cerrar un acuerdo comercial para concretar el regreso de la Fórmula 1. No obstante, las conversaciones con Liberty Media permanecen abiertas.
“Con Liberty estamos en tratativas continuas, ya sea mediante reuniones por Zoom o por correo electrónico. El contacto está vigente y estamos evaluando si puede haber una visita de ellos entre octubre y noviembre”, confirmó Turnes.
También hubo reuniones técnicas durante el paso de integrantes del proyecto por España. Representantes vinculados con las obras del Gálvez estuvieron en Barcelona y Madrid para observar el desarrollo de otros circuitos y mantener intercambios sobre aspectos específicos de la construcción.
El contacto comenzó a tomar forma después de que el jefe de Gobierno porteño enviara una carta para manifestar oficialmente el interés de Buenos Aires. De acuerdo con Turnes, Liberty respondió y puso a disposición equipos técnicos que actualmente trabajan con AUSA y Tilke, la empresa responsable del diseño.
“Liberty respondió aquella carta del jefe de Gobierno y puso a disposición los equipos con los que estamos trabajando desde lo técnico. AUSA y Tilke mantienen contacto con ellos, mientras que nuestro equipo trabaja sobre las propuestas y los demás aspectos del proyecto”, explicó.
El calendario de 2027, bajo observación
El plan original de la Fórmula 1 es realizar los ensayos de pretemporada en Baréin entre el 25 y el 27 de febrero y comenzar allí el campeonato el 14 de marzo. Arabia Saudita recibiría la segunda fecha una semana después.
Sin embargo, la situación en Oriente Medio impide confirmar esa estructura. La experiencia de 2026, con la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudita y las dudas alrededor de Catar y Abu Dabi, obligó a la categoría a preparar otras alternativas.
La publicación del calendario se demoraría hasta septiembre u octubre. Barcelona aparece como una opción para albergar los ensayos si no pueden realizarse en Sakhir, mientras Malasia se ubica entre las posibilidades para recibir una carrera. Portugal e Imola también cuentan con circuitos homologados y en condiciones de reaccionar con rapidez.
Turnes reconoció que Buenos Aires sigue con atención ese escenario, aunque remarcó que la prioridad es terminar las obras.
“Sabemos que el conflicto en Oriente Medio sigue vigente y que hay incertidumbre alrededor de varias fechas. Nosotros intentamos hacer la obra para estar listos. Después, si aparece una oportunidad por todo esto y estamos preparados, bienvenida sea”, sostuvo.
La Ciudad descarta, en cambio, la posibilidad de recurrir a un circuito callejero como solución provisoria. La intención es que cualquier regreso de la Fórmula 1 se produzca en el Gálvez.
“Estamos construyendo este autódromo para recibirla acá. No tenemos evaluada la posibilidad de un circuito callejero y no creo que esté programado para que suceda”, respondió Turnes.
El impulso generado por Colapinto
La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, que reunió a unas 600.000 personas, se convirtió en otro argumento para mostrar el acompañamiento que tendría un eventual regreso de la Fórmula 1.
Las imágenes del público fueron difundidas por las cuentas oficiales de la categoría y alcanzaron repercusión internacional. Para Turnes, aquella convocatoria ayudó a reforzar el proyecto y a demostrar que la Argentina conserva una relación especial con el automovilismo.
“Lo de Franco terminó demostrando, no solamente a los argentinos sino al mundo entero, lo que representa el automovilismo en la Argentina y la pasión que existe”, destacó.
El funcionario también valoró la repercusión internacional de la exhibición y el momento deportivo de Colapinto.
“Que la Fórmula 1 lo haya publicado tantas veces en sus redes demuestra que reconoció lo que significa. Franco colaboró y su presente hace crecer todavía más nuestras expectativas y la ilusión de todos”, agregó.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y una de las figuras con mayor influencia dentro de la Fórmula 1, también destacó el impacto de la convocatoria. Turnes reconoció que su posible intervención podría contribuir a impulsar las gestiones.
“Briatore es un hombre importante dentro de la industria de la Fórmula 1 y muy cercano a Stefano Domenicali. Si tiene intenciones de ayudar a impulsar esto, bienvenido sea. Estamos intentando todos los caminos que tenemos para acercar posibilidades con Liberty”, señaló.
El Gálvez busca adelantarse a la oportunidad
Buenos Aires todavía no tiene garantizado un lugar dentro del calendario de 2027. Antes deberá terminar la remodelación, acelerar la construcción de la horquilla si fuera necesario, superar la inspección de la FIA y alcanzar un acuerdo con la Fórmula 1.
Pero la decisión de sumar ahora obras que inicialmente estaban previstas para una segunda etapa muestra que la Ciudad no quiere esperar hasta que la oportunidad sea oficial para comenzar a prepararse.
“Tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de que esto suceda. Estamos trabajando para estar preparados cuanto antes, por si aparece la oportunidad”, resumió Turnes.
La incertidumbre que hoy condiciona a la Fórmula 1 no garantiza el regreso de la Argentina. Pero mientras la categoría busca diferentes caminos para sostener sus 24 carreras, Buenos Aires avanza con una idea concreta: que una posible vacante en 2027 no encuentre al Gálvez fuera de carrera.