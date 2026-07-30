Automovilismo

La Fórmula 1 demora su calendario 2027 y Buenos Aires se prepara para una oportunidad inesperada

La incertidumbre alrededor del próximo calendario coincide con una etapa decisiva de la remodelación del autódromo. Fabián Turnes confirmó que existe un contacto permanente con Liberty Media y dejó abierta la posibilidad de adelantar trabajos: “Si aparece una oportunidad en 2027 y estamos listos, vamos a intentar aprovecharla”.