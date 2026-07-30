Entrevista viral en Fórmula 1

Colapinto revoluciona las redes: entre lecciones de manejo fallidas, el "vicio" del mate y el asado argentino

La joven estrella de Alpine participó del popular segmento "Passenger Princess", donde intentó enseñarle a conducir a la presentadora británica Amelia Dimoldenberg. El encuentro dejó momentos desopilantes que incluyeron bromas de doble sentido, rituales de carrera y un "besito a la pared" durante el estacionamiento.