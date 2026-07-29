Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto fueron los únicos pilotos de Fórmula 1 que participaron este miércoles del segundo y último día de las pruebas de desarrollo de neumáticos organizadas por Pirelli en el Hungaroring.
Bortoleto superó por dos décimas a Colapinto en el cierre de las pruebas de Pirelli
El brasileño marcó el mejor tiempo del segundo y último día en Hungría, mientras que Franco fue quien más giró: completó 139 vueltas y recorrió 609 kilómetros con el Alpine.
Franco condujo el Alpine y Bortoleto trabajó con el Audi. Ambos evaluaron diferentes versiones de los compuestos C3, C4 y C5 previstos para la próxima temporada de F1.
El programa incluyó simulaciones de clasificación y tandas largas de hasta 16 vueltas, destinadas a estudiar el rendimiento y la degradación de las distintas alternativas desarrolladas por Pirelli.
Bortoleto estableció el mejor tiempo de la jornada con una vuelta de 1 minuto, 19 segundos y 917 milésimas. El brasileño completó 116 giros y recorrió 508 kilómetros.
Colapinto terminó a solamente 0,222 segundos, con un registro de 1 minuto, 20 segundos y 139 milésimas. Franco fue quien acumuló la mayor cantidad de kilómetros durante el día: dio 139 vueltas y recorrió 609 kilómetros con el Alpine.
Las condiciones fueron más calurosas que durante la jornada anterior. La temperatura del asfalto alcanzó un máximo de 59 grados, mientras que la ambiental llegó a los 34.
A lo largo de los dos días de pruebas, que también contaron con la participación de Aston Martin el martes, se completaron 660 vueltas y 2.892 kilómetros.
La Fórmula 1 retomará su actividad con el Gran Premio de Países Bajos, del 21 al 23 de agosto en Zandvoort. Tres días después de esa carrera comenzará el test de Pirelli en Mugello, previsto para el miércoles 26 y jueves 27 de agosto. Luego llegará el Gran Premio de Italia, del 4 al 6 de septiembre en Monza.