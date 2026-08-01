Fórmula 1

"No firmamos para otra cosa que no sea ganar": la dura autocrítica de Red Bull sobre el auto de Verstappen

Aunque la escudería de Milton Keynes mostró una notable evolución tras un inicio complejo en la temporada 2026, Laurent Mekies advirtió que el equipo no estará satisfecho hasta devolverle a Max Verstappen un auto con ritmo ganador. Las inconsistencias del RB22 y la sensibilidad a las condiciones externas, los principales desafíos a corregir.