La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) reaccionó con firmeza tras la decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa impulsada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, que había despertado fuertes cuestionamientos entre las distintas confederaciones.
La UEFA redobló sus críticas tras la baja del proyecto impulsado por Infantino
Luego de que la FIFA desistiera de avanzar con el proyecto FIFA Forward Enterprise, la UEFA emitió un duro comunicado en el que celebró la decisión, aunque reclamó una investigación profunda sobre el proceso de elaboración de la iniciativa y pidió que se determinen responsabilidades.
A través de un comunicado, la entidad presidida por Aleksander Ceferin valoró que la propuesta finalmente no avanzara, aunque advirtió que el conflicto no puede darse por cerrado y reclamó una revisión profunda de todo el proceso que llevó a su elaboración.
La UEFA pide identificar responsabilidades
En el documento, el organismo europeo sostuvo que la forma en que fue impulsado el proyecto generó una profunda pérdida de confianza dentro del fútbol internacional.
"No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas", señaló la UEFA.
Además, la entidad consideró que la situación requiere una revisión "exhaustiva y fundamental", y remarcó que "no se debe descartar ninguna opción" para esclarecer lo ocurrido.
La UEFA también afirmó que la conducción actual de la FIFA "ha perdido la confianza" no solo del organismo europeo, sino también de otros integrantes de la comunidad futbolística internacional.
En otro tramo del comunicado cuestionó la falta de transparencia con la que, según su visión, se intentó impulsar la iniciativa y recordó que la FIFA dispone de reservas económicas superiores a los 5.000 millones de dólares, por lo que consideró que esos recursos deben destinarse de manera más eficiente al desarrollo del fútbol.
En ese sentido, anunció que comenzará a trabajar junto a federaciones, ligas y otros actores del deporte para presentar una propuesta alternativa sobre la distribución de los fondos del programa FIFA Forward.
La FIFA dio marcha atrás con el proyecto
La respuesta de la UEFA llegó pocas horas después de que la FIFA confirmara oficialmente el retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise.
Mediante un comunicado difundido en nombre de su presidente, Gianni Infantino, el organismo explicó que la iniciativa buscaba fortalecer a las asociaciones miembro y fomentar el crecimiento del fútbol, especialmente en aquellos países con mayores necesidades de financiamiento.
Sin embargo, la FIFA reconoció que, tras escuchar las distintas posiciones expresadas por las asociaciones nacionales y las confederaciones, la propuesta había generado un nivel de división incompatible con los objetivos que perseguía.
"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones que ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar", señaló la entidad.
Un conflicto que sigue abierto
Aunque la retirada del proyecto fue recibida como una señal positiva por la UEFA, el organismo europeo dejó en claro que considera el episodio como un punto de inflexión en la relación con la FIFA.
"La tarea de recuperar la confianza en la FIFA apenas comienza", concluyó el comunicado, dejando abierta la posibilidad de impulsar nuevas medidas para revisar los mecanismos de toma de decisiones y la administración de los recursos destinados al desarrollo del fútbol mundial.