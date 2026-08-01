Fallido intento de la FIFA

La UEFA redobló sus críticas tras la baja del proyecto impulsado por Infantino

Luego de que la FIFA desistiera de avanzar con el proyecto FIFA Forward Enterprise, la UEFA emitió un duro comunicado en el que celebró la decisión, aunque reclamó una investigación profunda sobre el proceso de elaboración de la iniciativa y pidió que se determinen responsabilidades.