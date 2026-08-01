Crecen las versiones

Gastón Gaudio analiza postularse a la presidencia de Independiente

El campeón de Roland Garros 2004 encabezaría una de las listas que competirían en las elecciones previstas para diciembre. Aunque el cronograma electoral aún no fue oficializado, el extenista habría alcanzado un acuerdo con la agrupación Gente de Independiente para postularse a la presidencia del club de Avellaneda.