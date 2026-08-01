Las próximas elecciones de Independiente comienzan a tomar forma y uno de los nombres que gana protagonismo es el del extenista Gastón Gaudio. Según trascendió en las últimas horas, el campeón de Roland Garros 2004 tendría avanzadas las conversaciones para encabezar una de las listas que competirían por la conducción del club de Avellaneda.
Gastón Gaudio analiza postularse a la presidencia de Independiente
El campeón de Roland Garros 2004 encabezaría una de las listas que competirían en las elecciones previstas para diciembre. Aunque el cronograma electoral aún no fue oficializado, el extenista habría alcanzado un acuerdo con la agrupación Gente de Independiente para postularse a la presidencia del club de Avellaneda.
Si bien el proceso electoral todavía no fue oficializado, los comicios se realizarían el 20 de diciembre y las distintas agrupaciones ya trabajan en la conformación de sus propuestas.
Acuerdo con una agrupación
De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Gaudio encabezaría la lista de la agrupación Gente de Independiente, luego de mantener distintas reuniones con referentes del espacio.
El extenista, reconocido simpatizante del "Rojo", había manifestado en distintas oportunidades su interés por involucrarse en la vida institucional del club. En las últimas semanas mantuvo contactos con distintos sectores políticos, aunque finalmente habría decidido avanzar con esa agrupación.
Un indicio de ese acercamiento se produjo durante el partido que Independiente disputó el jueves frente a Newell's Old Boys en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Gaudio siguió el encuentro desde un palco junto a Rodrigo Gadano, uno de los principales referentes de Gente de Independiente, con quien mantuvo un extenso diálogo durante el desarrollo del partido.
Hasta el momento, ninguna de las partes confirmó oficialmente la candidatura.
Un escenario electoral que comienza a definirse
Mientras se aguarda la convocatoria oficial a elecciones, otro de los dirigentes que aparece como posible candidato es Luciano Nakis, quien también trabaja en la conformación de su espacio con vistas a los comicios de fin de año.
En las últimas semanas comenzaron además distintos sondeos de opinión entre los socios para medir el nivel de conocimiento y la imagen de los posibles postulantes, en un escenario que todavía permanece abierto.
De confirmarse su participación, Gaudio debutaría en la política institucional de Independiente luego de una exitosa carrera deportiva que tuvo como punto más alto la conquista de Roland Garros en 2004.
Con varios meses aún por delante hasta la fecha prevista para las elecciones, el panorama político del club continúa en plena etapa de definiciones y se espera que en las próximas semanas comiencen a oficializarse las distintas listas que buscarán conducir los destinos de la institución.