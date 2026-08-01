Después de la parada mendocina de este sábado, en el estadio Víctor Legrotaglie para visitar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el Unión de Leonardo Carol Madelón volverá al 15 de Abril para jugar frente a Lanús, lo que marcará la vuelta a casa después de casi cien días de soledad: el último partido fue el 2 de mayo ante Talleres de Córdoba.
Los cinco partidos que vienen para Unión después de Mendoza
El jueves llega Lanús y el lunes 10 de agosto, con horario a confirmar, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 4. Luego, dos seguidos de visitante (San Lorenzo y Aldosivi) y vuelta casa para jugar contra el Sarmiento de Marabel.
Casi cien días de soledad...
En un borrador, el staff técnico tatengue tiene la confirmación del próximo juego (este jueves desde las 19 ante Lanús en López y Planes) y los otras cuatro estaciones con días pero sin los horarios oficiales ni las pantallas.
El lunes 10 de agosto, después de jugar el pendiente con el granate (Lanús postergó por sus compromisos de Copa Conmebol), estará jugando nuevamente de local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, entre Lanús y el “Ferroviario”, tendrá dos partidos seguidos en el 15 de Abril: jueves 6 y lunes 10.
Posteriormente, aparecerán dos cruces seguidos en condición de visitante: el sábado 15 de agosto contra San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro y el viernes 21 de agosto ante Aldosivi en Mar del Plata.
Por un lado, la vuelta de Madelón a un estadio donde lo adoran, los “Gauchos de Boedo” y con Néstor “Pipo” Gorosito enfrente. En cuanto al juego en el estadio del Mundial ‘78, el José María Minella de Mar del Plata, la Liga Profesional lo deberá programar con luz solar, porque el estadio carece de iluminación acorde a las exigencias televisivas.
Finalmente, el quinto partido del Tate después de este sábado en Mendoza será en casa ante Sarmiento de Junín, el viernes 28 de agosto, otra vez en el 15 de Abril y con el aliento de toda su gente.
El condimento será, otra vez como en la Copa Sudamericana, la llegada del delantero paraguayo Junior Osvaldo Marabel, ahora con la camiseta de Sarmiento de Junín. Como se sabe, el Tate se lo cedió a préstamo al “Verde”, por un año y con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 65 por ciento de la ficha que tiene el Tate.
La seguidilla termina con Marabel en Santa Fe
El punta guaraní, que le marcó tres goles con la camiseta de Palestino de Chile a Unión (uno allá en Santiago de Chile y dos acá en Santa Fe), es uno de los artilleros del año en el fútbol argentino con ocho goles. Si Sarmiento no hace uso de la opción de compra, en diciembre debería volver a Unión. Es, sin dudas, su mejor momento.
Con la camiseta de Unión jugó 31 partidos y marcó apenas dos goles. En Palestino de Chile, clavó 22 gritos en 83 juegos. Y lo dicho, con la camiseta de Sarmiento de Junín tiene 8 goles en 20 partidos.
A propósito de la vuelta a casa, con los dos partidos seguidos de local (Lanús y Central Córdoba), el Club Atlético Unión informó la actualización automática trimestral de los valores de la cuota societaria, que comenzarán a regir a partir del 1 de agosto de 2026. La modificación alcanza a todas las categorías de socios, con distintos montos según la modalidad y el lugar de residencia.
La categoría Pleno tendrá un valor de $43.000 para socios de Santa Fe, $34.000 para quienes residen a más de 50 kilómetros, $21.500 para los ubicados a más de 100 kilómetros y $78.000 para socios del exterior (pago anual).
Además, la categoría Jubilado pasará a costar $21.500, mientras que las categorías infantiles, menores y juveniles también registrarán nuevos valores. En tanto, los grupos familiares tendrán cuotas de entre $97.000 y $118.000 en Santa Fe, con montos diferenciados para el resto de las modalidades.
Unión avisó que los nuevos importes corresponden a la actualización automática trimestral establecida y que entrarán en vigencia desde el inicio de agosto. Al mismo tiempo se aclara que la categoría “Deportista” no habilita el ingreso al estadio 15 de Abril los días de partido.