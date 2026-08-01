Vuelve al 15 de Abril después de mucho tiempo

Los cinco partidos que vienen para Unión después de Mendoza

El jueves llega Lanús y el lunes 10 de agosto, con horario a confirmar, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 4. Luego, dos seguidos de visitante (San Lorenzo y Aldosivi) y vuelta casa para jugar contra el Sarmiento de Marabel.