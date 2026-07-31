Horas decisivas para el futuro de Vargas

“Lawtaro de Arabia”, la nueva película de salida en Unión 2026

Pablo Sabbag, representante del lateral, “bajó” a Santa Fe una oferta de 1.5 millones de dólares “brutos” por la mitad de la ficha. Unión tiene el 80 y ADIUR de Rosario el 20 restante. Si los árabes mejoran la oferta, se va.