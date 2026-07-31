Como si la oscarizada película “Lawrence de Arabia” (1962), dirigida por David Lean y protagonizada por Peter O’Toole, se reinventara en el mundo del fútbol, Unión tiene su propia historia cinematográfica dentro del género de aventuras en el mercado de pases de medio año.
“Lawtaro de Arabia”, la nueva película de salida en Unión 2026
Pablo Sabbag, representante del lateral, “bajó” a Santa Fe una oferta de 1.5 millones de dólares “brutos” por la mitad de la ficha. Unión tiene el 80 y ADIUR de Rosario el 20 restante. Si los árabes mejoran la oferta, se va.
Por ahora, Unión dijo no pero...
Es que Lautaro Vargas es Lawtaro y podría irse para Arabia, en medio de otro culebrón de invierno donde lo desnudaron a Madelón de manera previsible.
Lautaro Vargas haría las veces de ese oficial británico T. E. Lawrence en la revuelta árabe contra el Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que cuando todos pensaban que el éxodo terminaba con las salidas hacia Ucrania, Estrasburgo y Tenerife, lo de Vargas aparece como otro posible alivio a la tesorería y a la vez un problema real para Madelón.
Del coqueteo en cuotas del incumplidor Argentinos Juniors a esta oferta millonaria y real de Arabia Saudita que todavía no cierra en López y Planes. La ficha de Lautaro Vargas es compartida entre Unión (80 por ciento) y ADIUR (20 por ciento), con un contrato vigente en el Tate hasta diciembre de 2028.
Unión desconoce el club, porque a la oferta la baja Pablo Sabbag, el segundo agente FIFA en la carrera de Vargas, que había llegado a Santa Fe de la mano de Fabián Soldini, el llamado “primer representante” de Messi.
Además, Soldini es una de las caras visibles de ADIUR (Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario), un club que se inició allá por 1979/1980 como una escuelita infantil y creció hasta competir en la Asociación Rosarina de Fútbol y torneos de AFA.
Cuando Lautaro Vargas llega a Unión, producto de un encontronazo con Pablo Quatrocchi (en ese entonces DT de la reserva de Defensa y Justicia), la gente de ADIUR contacta a Carlos Cóppola, un metodista rosarino que había llegado a la ex Casasol de la mano de Vazzoler.
“Lautaro Valentín Vargas, nacido el 2 de enero de 2005 en Rosario, nunca hubiera imaginado que terminaría jugando su segundo partido profesional con la camiseta del primer rival al que enfrentó en su debut oficial.
Es que el lateral derecho (1.73 metros y 70 kilos) que usó el dorsal "35" contra Banfield por decisión del "Kily" Cristian Alberto González sólo tenía once minutos como profesional con la camiseta de Defensa y Justicia...justamente contra el "Tate", explicaba El Litoral el 13 de mayo de 2024.
Desde Chile, el mismo Carlos Cóppola explicaba todo al diario de Santa Fe: “La realidad es que a Lautaro Vargas lo vimos con Nicolás, entrenó con la reserva en Casasol y en apenas dos prácticas apenas nos dimos cuenta que era proyectable a Primera por sus condiciones.
Lo fichamos mediante convenio con ADIUR de Rosario". En ese tiempo, las lesiones de Vera y Gerometta lo "obligaron" a Cristian Alberto González a "pedir" que suban a los chicos de abajo para el puesto de "4".
Si mejoran la oferta de Arabia, se va
El tiempo, que siempre vuela, marca que Lautaro Vargas ya acumula 80 partidos profesionales con la camiseta de Unión entre 2024, 2025 y 2026. En su momento, sabiendo que era un jugador “vendible”, el club fue mejorando el contrato y extendiendo hasta 2028.
La oferta de Arabia Saudita es, en el caso del contrato salarial de Vargas, incomparable para los valores del fútbol argentino, excluyendo Boca y River con sus figuras.
Los árabes están dispuestos a invertir 1.5 millones de dólares por la mitad de la ficha de Vargas. En ese punto, aparecen dos aclaraciones: 1) De lo que ingrese, el 80 es de Unión y el 20 de ADIUR; 2) Ese dinero es “bruto”, por lo que debe descontarse el 27.5 de los impuestos.
Haciendo cálculos, Unión percibiría menos de un millón de dólares y conservaría en la misma proporción (80 del Tate y 20 de ADIUR) el otro cincuenta por ciento de la ficha. ¿Qué busca Unión?: que los árabes mejoren la oferta de manera concreta.
El otro tema, determinante, son los tiempos del almanaque. A esta altura, en caso de darse, Vargas se irá de Unión en agosto, una vez que cierre el extendido Libro de Pases de la Liga Profesional. Así, transfiriendo un futbolista propio con la ventana interna cerrada, los dirigentes tendrán un mes más para conseguirle una reemplazo a Vargas y calmar a Madelón.
“Los hinchas tienen que acostumbrarse a estos tiempos, donde los planteles solamente duran seis meses”, dijo esta semana Luis Spahn en una entrevista con LT9.
Cuando arrancó este mercado, la salida de Del Blanco estaba cantada por López y Planes; igualmente todos apostaban a que la segunda venta sería la de Lautaro Vargas y no Rafael Profini. Ni qué hablar la de Mauro Pittón al Tenerife de España.
Ahora, en modo “Lawrence de Arabia”, Unión tiene su propia película en el agitado mercado de invierno. Una venta, que siempre fue previsible, hoy aparece como incómoda para la Madeloneta 2026 pero “oxigenadora” para la tesorería abastonada. “Lawtaro de Arabia”, el nuevo culebrón con rodaje en López y Planes. El final, a esta altura, está abierto.