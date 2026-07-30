Con los refuerzos, a Mendoza

Unión, las inhibiciones, lo que falta y el nombre de Vargas como salida

El Tate ya pudo levantar las tres inhibiciones y Madelón contará con todo el plantel para jugar el sábado con Gimnasia. De Emiratos Arabes Unidos llevó una oferta por Vargas. Un central y Bonfigli son opciones para terminar de armar el plantel.