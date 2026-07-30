Joaquín Mosqueira firmó su contrato y comenzó a entrenarse a la par del plantel profesional de Unión. El volante central regresó desde Talleres de Córdoba mediante un préstamo que se extenderá hasta junio de 2027.
Joaquín Mosqueira regresó a Unión y será propuesto como socio honorario
El mediocampista volvió a préstamo desde Talleres hasta junio de 2027. El club destacó que cedió parte del dinero de su anterior transferencia para las divisiones formativas.
La operación se concretó como parte de la transferencia de Valentín Fascendini al conjunto cordobés. Unión vendió el 50% de los derechos económicos que poseía sobre el defensor por 576.000 dólares, más los gastos correspondientes.
El regreso al plantel
Mosqueira volvió a Santa Fe y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico para afrontar los próximos compromisos del equipo rojiblanco.
El préstamo del mediocampista fue incluido en el acuerdo por Fascendini, quien continuará su carrera en Talleres. El club oficializó ambas operaciones y brindó detalles económicos de la negociación.
Un aporte para las inferiores
Unión también recordó un gesto realizado por Mosqueira después de su anterior transferencia a Talleres. Una vez completados los pagos de aquella operación, el futbolista cedió a la institución el 15% del monto que le correspondía recibir.
El dinero fue destinado al desarrollo de las divisiones formativas. Desde el club resaltaron que la decisión reflejó el compromiso y el vínculo del jugador con la institución en la que realizó parte de su formación.
La propuesta para la Asamblea
A partir de ese aporte, la dirigencia pondrá a consideración de los socios el otorgamiento de la categoría de socio honorario para Mosqueira.
La propuesta será tratada durante la próxima Asamblea de Socios, mediante un procedimiento similar al utilizado anteriormente para reconocer a Lucas Esquivel.