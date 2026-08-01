Este sábado

Con cinco partidos se abre la fecha 3 del Torneo Clausura

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este sábado con cinco encuentros. Belgrano recibirá al invicto Argentinos Juniors, Racing buscará volver al triunfo frente a Tigre y Estudiantes intentará sumar sus primeros puntos ante Defensa y Justicia. También habrá acción en Río Cuarto y Mendoza.