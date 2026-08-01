La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá este sábado una agenda cargada con cinco partidos distribuidos entre la tarde y la noche. Habrá duelos importantes tanto en la lucha por los primeros puestos como para aquellos equipos que todavía buscan afirmarse en el campeonato.
Con cinco partidos se abre la fecha 3 del Torneo Clausura
La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este sábado con cinco encuentros. Belgrano recibirá al invicto Argentinos Juniors, Racing buscará volver al triunfo frente a Tigre y Estudiantes intentará sumar sus primeros puntos ante Defensa y Justicia. También habrá acción en Río Cuarto y Mendoza.
Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino, afrontará uno de los compromisos más exigentes de la fecha al recibir a Argentinos Juniors, mientras que Racing intentará volver a la victoria cuando reciba a Tigre en Avellaneda.
Acción desde la tarde en Río Cuarto y Mendoza
La programación comenzará a las 15.30 con dos encuentros.
En el estadio Antonio Candini, Estudiantes de Río Cuarto buscará recuperarse luego de la goleada sufrida ante Argentinos Juniors cuando reciba a Banfield. El conjunto dirigido por Rubén Forestello debutó con un triunfo sobre Tigre, pero necesita volver a sumar para mantenerse en la pelea. Enfrente tendrá a un Banfield que llega fortalecido tras vencer 3 a 2 a Sarmiento y que intentará darle continuidad a su recuperación.
En el mismo horario, Gimnasia de Mendoza será local frente a Unión.
El equipo mendocino viene de perder por la mínima ante San Lorenzo luego de un buen debut frente a Central Córdoba, mientras que el Tatengue afrontará apenas su segundo compromiso del torneo, ya que su partido de la fecha anterior fue postergado por la participación de Lanús en la Copa Sudamericana. Los santafesinos igualaron 2 a 2 con Platense en su estreno y buscarán su primera victoria.
Dos atractivos encuentros desde las 18
La actividad continuará a las 18 con dos partidos que prometen ser protagonistas de la jornada.
En La Plata, Estudiantes recibirá a Defensa y Justicia con la necesidad de conseguir sus primeros tres puntos luego de la derrota sufrida en el debut frente a Independiente. El Pincha llega con descanso extra tras la postergación de su encuentro de la segunda fecha y afrontará además su primer partido tras la venta del juvenil Mikel Amondarain al Bologna de Italia.
Defensa y Justicia, por su parte, atraviesa un buen inicio de campeonato. El conjunto dirigido por Julio Vaccari permanece invicto luego del empate frente a Aldosivi y la victoria sobre Deportivo Riestra, resultados que buscará extender en el estadio UNO.
En Córdoba, Belgrano protagonizará uno de los choques más atractivos de la fecha cuando reciba a Argentinos Juniors en el estadio Julio César Villagra.
El Pirata, campeón vigente, llega con cuatro días más de descanso tras la postergación de su encuentro frente a Tigre y buscará repetir el rendimiento que lo llevó a eliminar al Bicho en las semifinales del último Torneo Apertura.
Argentinos, en tanto, es uno de los líderes del certamen luego de sumar dos triunfos consecutivos. Tras vencer a Sarmiento y golear a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Nicolás Diez intentará sostener su puntaje ideal y tomarse revancha de aquella eliminación sufrida meses atrás.
Racing busca seguir prendido
El cierre de la jornada llegará desde las 20.30 en el estadio Presidente Perón, donde Racing recibirá a Tigre.
La Academia, ahora dirigida por Juan Pablo Vojvoda, suma cuatro puntos en dos presentaciones y contará nuevamente con Adrián "Maravilla" Martínez, quien regresa tras cumplir su suspensión y aparece como una de las principales cartas ofensivas del conjunto de Avellaneda.
Del otro lado estará Tigre, que atraviesa un semestre con resultados dispares. El equipo de Diego Dabove fue eliminado de la Copa Argentina, perdió en su debut en el Clausura frente a Estudiantes de Río Cuarto y cayó recientemente ante Nacional por la Copa Sudamericana.
Sin embargo, la amplia ventaja obtenida en el encuentro de ida le permitió avanzar a los octavos de final del certamen continental y ahora buscará sumar sus primeros puntos en el torneo local.