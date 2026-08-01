La participación argentina en las competencias continentales ya tiene a sus representantes definidos. Tras superar por penales a O'Higgins de Chile en una serie muy ajustada, Boca aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana y completó el lote de equipos nacionales que continúan en carrera tanto en ese certamen como en la Copa Libertadores.
Así quedaron los cruces de los equipos argentinos en los octavos de la Libertadores y la Sudamericana
Con la clasificación de Boca por penales frente a O'Higgins de Chile quedaron definidos los representantes argentinos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En total serán cinco equipos los que buscarán avanzar a la siguiente instancia de los certámenes continentales.
En total, cinco clubes argentinos seguirán compitiendo en los torneos organizados por la Conmebol, mientras que Lanús fue el único que quedó eliminado en la instancia de playoffs.
Boca y Tigre continúan en la Sudamericana
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró una clasificación trabajada frente a O'Higgins luego de imponerse en la definición por penales y ahora tendrá como próximo rival a Recoleta de Paraguay.
El conjunto paraguayo protagonizó una de las mayores sorpresas de la fase de grupos al eliminar a San Lorenzo y buscará mantener su buen momento frente al elenco xeneize.
El otro representante argentino en la Copa Sudamericana será Tigre, que consiguió una histórica clasificación al dejar en el camino a Nacional de Uruguay con un marcador global de 4-2.
En los octavos de final, el equipo de Victoria enfrentará a Montevideo City Torque, también de Uruguay, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen.
Distinta fue la suerte de Lanús, que quedó eliminado tras caer 4-0 frente a Cienciano de Perú en el encuentro de vuelta, luego de haber ganado 2-0 como local en el partido de ida.
Tres argentinos buscarán los cuartos de final de la Libertadores
En la Copa Libertadores la presencia argentina será más reducida. River Plate, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Estudiantes de La Plata lograron acceder a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo obtuvo la clasificación directa al finalizar como líder del Grupo H y ahora enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia.
Independiente Rivadavia también avanzó como primero de su zona y tendrá un exigente cruce frente a Fluminense de Brasil, rival al que ya enfrentó durante la fase de grupos con un triunfo como visitante y un empate en Mendoza.
Por su parte, Estudiantes de La Plata, que consiguió la clasificación en las últimas fechas de la fase de grupos, se medirá con Universidad Católica de Chile.
Rosario Central, en tanto, afrontará una de las series más difíciles de los octavos cuando enfrente a Corinthians de Brasil.
Los cruces de los argentinos
Copa Libertadores
River Plate vs. Independiente Santa Fe (Colombia).
Independiente Rivadavia vs. Fluminense (Brasil).
Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica (Chile).
Rosario Central vs. Corinthians (Brasil).
Copa Sudamericana
Boca Juniors vs. Recoleta (Paraguay).
Tigre vs. Montevideo City Torque (Uruguay).
Con los cruces ya definidos, los equipos argentinos buscarán meterse entre los ocho mejores de cada competencia y mantener viva la ilusión de conquistar alguno de los dos principales torneos de clubes del continente.