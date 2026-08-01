Fútbol internacional

Así quedaron los cruces de los equipos argentinos en los octavos de la Libertadores y la Sudamericana

Con la clasificación de Boca por penales frente a O'Higgins de Chile quedaron definidos los representantes argentinos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En total serán cinco equipos los que buscarán avanzar a la siguiente instancia de los certámenes continentales.