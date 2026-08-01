Nacional de Clubes Menores

Santa Fe puso en marcha la Fase 1 de la Región Centro de handball

Con sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, comenzó este viernes el Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro. El certamen reúne a equipos de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Entre Ríos y San Nicolás, y representa un paso más en la preparación de la capital provincial de cara a los Juegos Suramericanos de septiembre.