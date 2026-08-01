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Santa Fe puso en marcha la Fase 1 de la Región Centro de handball

Con sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, comenzó este viernes el Nacional de Clubes Menores – Fase 1 Región Centro. El certamen reúne a equipos de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Entre Ríos y San Nicolás, y representa un paso más en la preparación de la capital provincial de cara a los Juegos Suramericanos de septiembre.

Santa Fe recibe el Nacional de Clubes Menores con equipos de toda la Región Centro en competencia. Crédito: Manuel Fabatía.Santa Fe recibe el Nacional de Clubes Menores con equipos de toda la Región Centro en competencia. Crédito: Manuel Fabatía.
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Santa Fe comenzó a vivir este viernes una intensa agenda de handball con el inicio del Nacional de Clubes Menores – Fase 1 de la Región Centro, un torneo que reúne a las principales instituciones de la región y que se extenderá hasta el domingo 2 de agosto.

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El presidente de la Asociación Santafesina de Handball, Gastón Albornoz, destacó la importancia de que la ciudad vuelva a ser sede de una competencia nacional y la vinculó con el crecimiento que viene experimentando la disciplina.

"Estamos orgullosos de poder traer el handball a la ciudad y seguir impulsando su desarrollo. Este torneo es muy importante y también nos sirve como puesta a punto para lo que será septiembre, cuando Santa Fe reciba competencias de los Juegos Suramericanos", expresó.

La acción del Nacional de Clubes Menores reúne a jóvenes promesas del handball en Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore.La acción del Nacional de Clubes Menores reúne a jóvenes promesas del handball en Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

La Fase 1 Región Centro convoca a equipos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y San Nicolás. Si bien las delegaciones entrerrianas no pudieron participar por cuestiones económicas, el torneo mantiene una importante convocatoria con instituciones de toda la región.

"Es un torneo muy importante. A veces esa cantidad de equipos sólo se alcanza en nacionales de clubes o campeonatos argentinos de selecciones. Eso habla del trabajo que viene realizando la región", señaló Albornoz.

Santa Fe, con fuerte presencia

La Asociación Santafesina logró completar todas las plazas asignadas, con seis equipos locales: tres en la rama femenina y tres en la masculina.

El torneo reúne a jóvenes handbolistas de distintas provincias del país. Crédito: Manuel Fabatía.El torneo reúne a jóvenes handbolistas de distintas provincias del país. Crédito: Manuel Fabatía.

Entre los representantes santafesinos participan Independiente de Santo Tomé, I.L. Peretz, Alianza de Santo Tomé, Almagro de Rafaela.

Para Albornoz, este crecimiento es consecuencia del desarrollo que tuvo el handball en la provincia durante los últimos años.

"La asociación tiene 52 años, pero el crecimiento fuerte comenzó alrededor de 2009 y 2010. Somos una asociación joven en cuanto al desarrollo deportivo y ver hoy tantos chicos y chicas jugando nos llena de orgullo."

Competencia en varias sedes

Durante la primera jornada la actividad se desarrolló en cuatro escenarios: el CEF 29, Esquina Encendida, la Universidad Tecnológica Nacional y Cilsa.

El sábado la programación continuará en tres sedes simultáneas: CEF 29, Tecnológica y Cilsa, con encuentros durante toda la jornada.

El CEF 29 es una de las sedes del Nacional de Clubes Menores que se disputa hasta el domingo. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El CEF 29 es una de las sedes del Nacional de Clubes Menores que se disputa hasta el domingo. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Desde la organización informaron que el torneo tiene una entrada general para mayores, mientras que los menores de 12 años ingresan gratuitamente.

"Queremos que la gente se acerque a conocer el handball. Incluso, quien tenga alguna dificultad para pagar la entrada puede hablar en la puerta y podrá ingresar. Lo importante es que el deporte llegue a todos", afirmó el dirigente.

Homenajes

El certamen lleva el nombre de Héctor «El Bocha» Chiabodano, reconocido como uno de los impulsores del handball santafesino, en el marco de los 52 años de la Asociación Santafesina.

Además, durante la apertura se realizó un minuto de silencio en homenaje a Carlos "Chapa" Aused, referente nacional del desarrollo de la disciplina recientemente fallecido. La organización continuará realizando reconocimientos a deportistas y dirigentes santafesinos a lo largo de las tres jornadas.

La competencia se disputa en varias sedes de la ciudad hasta el domingo. Crédito: Manuel Fabatía.La competencia se disputa en varias sedes de la ciudad hasta el domingo. Crédito: Manuel Fabatía.

Al cerrar su mensaje, Albornoz destacó el valor social del deporte.

"Mientras más deporte tengamos, mejor. El deporte es salud y una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestros chicos y chicas. Ese es el camino que queremos seguir fortaleciendo desde la Asociación."

Los resultados del viernes

Rama femenina

En la primera jornada se registraron los siguientes marcadores:

  • Club Belgrano 31-11 Independiente.
  • Sagrado Corazón 19-17 Milenio.
  • Club Río Negro 23-19 I.L. Peretz.
  • Gran Rosario 14-14 Belgrano de Córdoba.
  • Jockey Club 33-12 Independiente.
  • Automóvil Club 34-12 Milenio.
  • Alianza Villa María 38-6 I.L. Peretz.
  • Alianza ST 9-29 Belgrano de Córdoba.
Equipos femeninos y masculinos compiten en la Fase 1 de la Región Centro. Crédito: Manuel Fabatía.Equipos femeninos y masculinos compiten en la Fase 1 de la Región Centro. Crédito: Manuel Fabatía.

Rama masculina

  • Barrio Parque 41-13 Almagro.
  • Automóvil Club 48-21 Alianza ST.
  • Independiente 23-29 I.L. Peretz.
  • Regatas San Nicolás 30-19 Jockey Club.
  • Somisa 34-14 Almagro.
  • Belgrano de Córdoba 29-28 Alianza ST.
  • Club Río Negro 23-27 I.L. Peretz.
  • Gran Rosario 34-31 Jockey Club.
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