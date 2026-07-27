Una vez más, el handball de I.L. Peretz vuelve a decir presente entre los mejores de la provincia. Quince jugadores del club fueron convocados para integrar las selecciones santafesinas que disputarán los campeonatos argentinos de categorías formativas: los cadetes competirán del 16 al 22 de agosto en Mendoza, mientras que los menores lo harán del 7 al 12 de septiembre en San Juan. Las convocatorias reflejan el crecimiento sostenido de una disciplina que hace más de una década comenzó a desarrollarse en la institución.
I.L. Peretz vuelve a ser protagonista: 15 jugadores fueron convocados a las selecciones santafesinas
El club santafesino aportará 15 jugadores a los seleccionados de Santa Fe en las categorías menores y cadetes, tanto en la rama femenina como masculina. Competirán en los campeonatos argentinos que se disputarán en agosto, en Mendoza, y en septiembre, en San Juan. Entrenadores, dirigentes y protagonistas destacan el trabajo formativo que sostiene este presente.
Un reconocimiento al trabajo del club
Para el entrenador de la categoría menores, Enzo Fiorito, la cantidad de convocados representa "un honor y un orgullo" para toda la institución.
"Habla del trabajo que venimos realizando como club y del compromiso de todo el grupo de entrenadores. Buscamos que los chicos incorporen herramientas técnicas en una etapa formativa que es fundamental para su desarrollo deportivo", explicó.
El entrenador remarcó además que estos torneos trascienden el resultado deportivo. "Lo más importante es que puedan competir a nivel nacional, conocer otras realidades y vivir experiencias que les quedan para toda la vida. Más allá de los resultados, son recuerdos que los acompañarán siempre".
El presidente de I.L. Peretz, Luis Lien, señaló que estas convocatorias son consecuencia de un trabajo colectivo. "Es un orgullo enorme porque refleja todo el esfuerzo que realizan entrenadores, comisión directiva y, especialmente, las familias que acompañan todos los días", afirmó. Actualmente el club reúne cerca de 130 chicos y chicas practicando handball en todas sus categorías. "El deporte es la excusa para formar personas. Queremos jóvenes comprometidos, solidarios y con valores. Que hoy tantos chicos lleguen a una selección provincial demuestra que vamos por el camino correcto", sostuvo.
Menores, el premio al esfuerzo
I.L Peretz aportará a el seleccionado masculino de menores a Genaro Río, Emanuel Ramos Acevedo, Agustín Ocampo, Felipe Dechima y Fautino Altamirano.
Para Genaro Río, la convocatoria representa una recompensa. "Estoy muy feliz. El año pasado no pude quedar y este año todo el esfuerzo dio sus frutos." Emanuel Ramos Acevedo destacó que el torneo también permitirá generar nuevos vínculos. "Además de competir, está bueno conocer chicos de otros clubes y hacer nuevas amistades." Agustín Ocampo resumió el camino recorrido. "Fue mucho sacrificio: entrenar todos los días, participar de las concentraciones del selectivo y levantarse temprano todos los fines de semana." Por su parte, Felipe Dechima afrontará su segundo argentino consecutivo. "Tenemos mucha expectativa porque el equipo llega con un muy buen nivel de juego. Esperamos hacer un gran torneo."
En la rama femenina fueron convocadas María Paz Villalba, Naiara Sartore y Amparo Cavalieri. Villalba volverá a vestir la camiseta santafesina por segundo año seguido. "Es el reflejo del esfuerzo que hice durante todos estos años. Es un orgullo para mí, para mi familia y para el club." Para Naiara Sartore será su primera experiencia nacional. "Quiero disfrutar, jugar bien y ojalá podamos terminar entre los primeros puestos." Amparo Cavalieri recordó la emoción que sintió cuando recibió la noticia. "Pensé que no iba a quedar. Me puse muy contenta. Además del torneo, quiero llevarme experiencias, amistades y muchos recuerdos".
Cadetes, trabajo colectivo
El seleccionado femenino de cadetes tendrá presencia de Pilar Boxler, Guillermina Marchini, Esperanza Bastía, y Victoria Miño. Pilar Boxler considera que la convocatoria resume años de trabajo. "Es el resultado del esfuerzo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Individual y grupalmente tiene un valor enorme." Victoria Miño destacó el compromiso cotidiano. "Todo se logra con trabajo, disciplina y objetivos cada vez más grandes." Guillermina Marchini puso el foco en el grupo. "Esperamos dar lo mejor, que el equipo consiga un buen resultado y sentirnos cómodas dentro de la cancha." Además, reconoció el lugar que ocupa este deporte en su vida. "El handball es una parte fundamental de mi vida. Me llena muchísimo."
Entre los cadetes masculinos fueron convocados Lucas Giraudo, Salvador Caito y Francisco Adjad. Lucas Giraudo valoró especialmente que tres jugadores del club integren el seleccionado. "Es un honor. Además, esta experiencia nos permite formar un grupo y conocer compañeros de otros clubes." Salvador Caito recordó la emoción del momento de la convocatoria. "Fue una noticia muy linda. Mi familia se emocionó mucho. Todo esto llega gracias al esfuerzo y la dedicación." Francisco Adjad resaltó que el desafío será construir rápidamente un equipo. "Queremos formar un buen grupo, conocernos mejor y complementar nuestro juego con chicos de otras ciudades." También explicó el lugar que ocupa el deporte en su vida. "El handball cambió una etapa de mi vida. Me hizo conocer personas increíbles y vivir experiencias que nunca voy a olvidar."
Las convocatorias no solo reconocen el rendimiento individual de los deportistas, sino también el trabajo sostenido que el club desarrolla desde hace más de una década en la formación de jugadores. En agosto, Mendoza recibirá a los cadetes; en septiembre, San Juan será el escenario para los menores. Allí, una vez más, el handball santafesino tendrá una fuerte representación de I.L. Peretz.