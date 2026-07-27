Handball

I.L. Peretz vuelve a ser protagonista: 15 jugadores fueron convocados a las selecciones santafesinas

El club santafesino aportará 15 jugadores a los seleccionados de Santa Fe en las categorías menores y cadetes, tanto en la rama femenina como masculina. Competirán en los campeonatos argentinos que se disputarán en agosto, en Mendoza, y en septiembre, en San Juan. Entrenadores, dirigentes y protagonistas destacan el trabajo formativo que sostiene este presente.