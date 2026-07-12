Con contundencia y sin pasar sobresaltos, el equipo de handall masculino de I.L Peretz se impuso a la formación del Club Atlético Delante de Reconquista, que no pudo hacer pesar la localía en el estadio “10 de Abril”.
I.L. Peretz apabulló a Adelante y se coronó campeón en handball masculino
El resultado final fue de 34 a 25. El encuentro se jugó en Reconquista.
Con un parcial en el primer tiempo de 18 – 7, el team de la capital provincial marcó el camino para quedarse con el título. En el complemento mantuvo el juego ordenado y efectivo para redondear un 34 – 25 inapelable, que le erigió en el campeón de la Copa Santa Fe de Handball Masculino.
Fernando Pinget, DT del campeón, puso de relieve al finalizar el partido que “vinimos a competir y logramos el doblete”. El alineador destacó la actuación de sus dirigidos luego de conquistar el título del torneo masculino de handball, resultado que permitió al club quedarse con los campeonatos tanto en la rama femenina como en la masculina.
“Resolvimos bien todo lo que venimos trabajando. El equipo estuvo muy concentrado, vinimos a competir y lo hicimos de la mejor manera posible", expresó el entrenador tras la consagración.
Consultado por el logro de haber obtenido ambos títulos, Pinget valoró el trabajo integral que viene realizando el club. “Metimos doblete, la verdad que sí. Los chicos y las chicas están trabajando muy bien la parte física y la parte táctica, así que estamos formando un muy buen grupo”", afirmó.
De esta manera, I.L. Peretz cerró un fin de semana perfecto, consagrándose campeón en ambas categorías y ratificando el crecimiento que viene mostrando el handball de la institución.
Esfuerzo
Tras la derrota en la final del torneo de handball, el director técnico del Club Atlético Adelante de Reconquista, Juan Cruz Rodríguez, reconoció la superioridad del rival, aunque destacó el esfuerzo realizado por su equipo y aseguró que ya piensan en el próximo objetivo: el Torneo Clausura.
“Lo tratamos de pelear hasta el final. La verdad que nos superaron ampliamente, tanto físicamente como tácticamente. El partido que planteamos no nos salió y felicitaciones a los chicos de Pérez, que se llevaron el torneo", expresó el entrenador al término del encuentro.
Al analizar las razones de la derrota, Rodríguez señaló que la diferencia estuvo principalmente en la defensa del rival y en las falencias de su equipo durante la primera mitad.
“Creo que las claves estuvieron sobre todo en su defensa. De nuestro lado, el primer tiempo defensivamente fue muy malo; nos metieron 18 goles en un tiempo y eso es un montón. En el segundo tiempo lo pudimos ajustar un poco más, pero ellos hicieron muy bien la subida rápida del balón y tuvieron una gran efectividad en los lanzamientos", explicó.
Pese al resultado adverso, el entrenador remarcó el valor de haber alcanzado la definición del campeonato. "Obviamente que es recontra valorable haber llegado a la final. Hay muchos equipos que también pelean por esto y nosotros estuvimos luchando para salir campeones. Fue un esfuerzo enorme de los chicos y seguiremos trabajando para ganar el Clausura", concluyó.
Formaciones
Adelante formó con Miguel R., Petrol M., Bordón E., Castole S., Ramseyer G., Faccioli S., Luvis F., Vera M., Gómez G., Faccioli E., Lorenzón L., Stenico F., Gatzke C., Marioni D. y Speranza M.
DT: Juan Cruz Rodríguez.
Por su parte, I.L. Peretz integró su plantel con Gerónimo D., Dalmasso B., Dalmasso S., Soldán G., Castello C., Buttarazzi L., Zacher Matías, Beber M., Riera T., Boxler A., Cárdenas J.P., Welcome L. y Puchera J.
DT: Fernando Pinget.
Los árbitros fueron Delgado G. y Mazzieri A., de buena actuación.