Torneo Nacional Fase 1

Santa Fe se prepara para vivir un fin de semana a puro handball

La Asociación Santafesina de Handball será anfitriona del Torneo Nacional Fase 1 de la categoría Menores, que reunirá a 24 equipos, 12 femeninos y 12 masculinos, representando a instituciones de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás. La competencia se disputará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, en el C.E.F. N° 29 y La Esquina Encendida.