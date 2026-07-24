La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir un importante acontecimiento deportivo que tendrá como grandes protagonistas a las nuevas generaciones del handball.
Santa Fe se prepara para vivir un fin de semana a puro handball
La Asociación Santafesina de Handball será anfitriona del Torneo Nacional Fase 1 de la categoría Menores, que reunirá a 24 equipos, 12 femeninos y 12 masculinos, representando a instituciones de Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Nicolás. La competencia se disputará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, en el C.E.F. N° 29 y La Esquina Encendida.
Durante tres jornadas, la capital provincial será sede del Torneo Nacional Fase 1 en la categoría Menores, una competencia que forma parte del cronograma oficial de la Confederación Argentina de Handball y que reunirá a 24 equipos de diferentes puntos de la región.
La organización estará a cargo de la Asociación Santafesina de Handball (A.S.H.), que tendrá la responsabilidad de llevar adelante un certamen que permitirá a los jóvenes deportistas medirse ante representantes de distintas asociaciones y federaciones, en una experiencia que combina competencia, formación, compañerismo y crecimiento deportivo.
La actividad comenzará el viernes 31 de julio y se extenderá durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.
Las jornadas tendrán una intensa programación, con partidos que se desarrollarán desde las 9 y hasta las 21, permitiendo que los escenarios deportivos sean durante todo el fin de semana el punto de encuentro para jugadores, entrenadores, dirigentes, familiares y amantes del handball.
El viernes, la competencia tendrá como escenario el C.E.F. N° 29, mientras que durante el sábado y el domingo los partidos se disputarán en forma simultánea en el C.E.F. N° 29 y en La Esquina Encendida.
La propuesta contará con la participación de equipos pertenecientes a la Asociación Santafesina de Handball, la Federación Cordobesa de Handball, la Asociación Rosarina de Handball y la Asociación de Handball de San Nicolás.
De esta manera, Santa Fe será el centro de una competencia regional de gran importancia para el desarrollo de las categorías formativas.
Dos ramas, 24 equipos y muchas ilusiones
En la rama femenina serán 12 los equipos que buscarán avanzar en esta primera instancia nacional. La representación de la Asociación Santafesina de Handball estará a cargo de Alianza Santo Tomé, IL Peretz e Independiente Santo Tomé.
La nómina se completa con Alianza Villa María, Atlético Sagrado Corazón, Club Atlético Belgrano, Club Belgrano, Club del Gran Rosario, Club Río Negro, Jockey Club y Milenio Handball.
La competencia femenina reunirá a instituciones de las cuatro entidades participantes y ofrecerá una excelente oportunidad para que las jóvenes jugadoras puedan disfrutar de una experiencia de alto nivel competitivo, enfrentándose a equipos con diferentes estilos y realidades deportivas.
En la rama masculina también serán 12 los conjuntos participantes. Por la Asociación Santafesina de Handball estarán presentes Alianza Santo Tomé, Almagro e IL Peretz.
Además, competirán Alianza Handball, Automóvil Club, Club Atlético Belgrano, Club del Gran Rosario, Club Regatas, Club Río Negro, Club Somisa, Jockey Club y Milenio Handball.
La diversidad de instituciones que formarán parte del torneo refleja el crecimiento que viene experimentando el handball en la región y, especialmente, el trabajo que realizan los clubes y asociaciones en las divisiones formativas.
Para los chicos y chicas que participarán, será una oportunidad para disfrutar del deporte, sumar minutos de competencia y continuar desarrollándose dentro de una disciplina que encuentra cada vez más espacios de crecimiento.
La fiesta del handball también se juega en las tribunas
Más allá de los resultados deportivos y de la búsqueda de la clasificación, el Torneo Nacional Fase 1 tendrá un valor especial por todo lo que representa para los jóvenes protagonistas.
Cada partido será una experiencia de aprendizaje, una posibilidad de compartir con otros deportistas y una oportunidad para seguir construyendo vínculos a través del deporte.
En ese sentido, desde la organización se invita especialmente a las familias, amigos y a toda la comunidad vinculada al handball a acompañar a los equipos durante las tres jornadas.
La presencia del público en las tribunas será fundamental para que los jóvenes deportistas puedan sentirse respaldados y disfrutar plenamente de una competencia que seguramente quedará como un recuerdo importante en sus carreras.
El aliento, el acompañamiento y el reconocimiento al esfuerzo de cada jugador y cada jugadora serán parte fundamental de esta verdadera fiesta deportiva.
En las categorías formativas, el apoyo de las familias y de la comunidad representa un estímulo fundamental para quienes entrenan durante todo el año con el objetivo de superarse y representar de la mejor manera a sus clubes.
El fixture completo será dado a conocer la próxima semana a través de las redes sociales oficiales de la Asociación Santafesina de Handball, en la cuenta @santafesinadehandball.
Con todo listo para comenzar, Santa Fe se prepara para recibir a 24 equipos y convertirse durante tres días en una de las grandes capitales regionales del handball formativo. El C.E.F. N° 29 y La Esquina Encendida serán los escenarios de una competencia que promete partidos, emociones y mucho entusiasmo.
Será un fin de semana para disfrutar del deporte y, sobre todo, para acompañar a los más jóvenes. Porque detrás de cada equipo hay horas de entrenamiento, esfuerzo, compromiso y sueños. Y en cada partido habrá chicos y chicas que tendrán la posibilidad de vivir una experiencia nacional representando a sus clubes y a sus asociaciones.
El Torneo Nacional Fase 1 de la categoría Menores ya tiene fecha y sede. Del 31 de julio al 2 de agosto, la invitación está abierta para todos: será el momento de acercarse, alentar y disfrutar de una gran fiesta del handball en Santa Fe.