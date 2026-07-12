En una final disputada con intensidad, el conjunto de handball femenino de I.L. Peretz se consagró campeón del Apertura de la Asociación Santafesina de Handball al derrotar por 29 a 25 a representativo de Independiente de Santo Tomé.
Las chicas de I.L. Peretz se coronaron en la finalísima handball tras vencer a Independiente de Santo Tomé
El equipo capitalino se impuso por 29 a 25 y se quedó con el Apertura.
El partido de disputó en el Club Atlético Adelante de Reconquista en la tarde del domingo. Aunque empezó abajo en el marcador, I.L. Peretz pudo revertir el score negativo y se fue al descanso arriba por 2 puntos: 13 a 11.
En la segunda etapa, en base a juego letal de contraataque estiró la diferencia a favor para coronarse en el certamen provincial.
“Recuperar la pelota y correr"
El director técnico de I.L. Peretz, Fernando Pinget, destacó el esfuerzo colectivo de su equipo tras consagrarse campeón del torneo femenino de handball y aseguró que el triunfo fue producto del trabajo realizado durante toda la competencia.
"Estuvo duro, nos conocemos con el otro equipo y la verdad que las chicas lo pudieron sacar adelante. Empezamos complicados, no tanto por el juego, sino por las exclusiones de dos minutos, pero pudimos desarrollar el partido que habíamos trabajado durante estos dos días", expresó tras la final.
Pinget explicó que una de las claves del encuentro fue la estrategia ofensiva preparada para aprovechar los espacios por el sector izquierdo. "Habíamos trabajado salir rápido de contragolpe por el lado izquierdo y nos dio resultado durante casi todo el partido. Ahí estuvo la diferencia", señaló.
La clave: el equipo
Consultado sobre el aspecto determinante para quedarse con el título, el entrenador fue contundente. "La clave fue la defensa. Defender bien, recuperar la pelota y correr", resumió.
Al momento de elegir una figura del equipo, evitó destacar rendimientos individuales y valoró el trabajo grupal. "No sé si hubo una jugadora por encima del resto. Me parece que fue el grupo el que sacó adelante las situaciones complicadas. Lo trabajamos entre todos", afirmó.
Finalmente, dedicó el campeonato a las protagonistas y a quienes las acompañan diariamente. "Se lo dedicamos a las chicas y a sus familias, que las apoyan siempre. Es un deporte amateur donde la mayoría estudia o son muy jóvenes, por eso necesitan mucho el acompañamiento de sus familias", concluyó.
Formaciones
I.L. Peretz formó con Angelini V., Gone A., Rodríguez D., Rodríguez V., Sánchez G., Delco O., Arévalos A., Rivero N., Waterloo V., Fernández J., Alonso S., Mazzotto D., Cristaldo C. DT: Fernando Pinget.
Independiente alineó a Pozzo M., Milanesio J., Zunino S., Sabogal N., Carabajal A., Almirón M., Zesik A., Quillior M., Castellano M. DT: Alejandro Boss.
Los árbitros fueron Delgado G. y Mazzieri A., de buena actuación.