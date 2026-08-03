Fórmula 1

Colapinto y Antonelli, los únicos pilotos sancionados con puntos de penalización en 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcó un cambio de criterio por parte de la FIA en la aplicación de los puntos de penalización. En las primeras carreras del campeonato solo Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli recibieron una sanción de este tipo, una cifra muy inferior a la registrada el año pasado y que refleja una mayor libertad para los pilotos.