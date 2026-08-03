La primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una particularidad inédita en los últimos años: apenas dos pilotos recibieron puntos de penalización en su superlicencia.
Colapinto y Antonelli, los únicos pilotos sancionados con puntos de penalización en 2026
La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcó un cambio de criterio por parte de la FIA en la aplicación de los puntos de penalización. En las primeras carreras del campeonato solo Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli recibieron una sanción de este tipo, una cifra muy inferior a la registrada el año pasado y que refleja una mayor libertad para los pilotos.
Los únicos sancionados fueron el argentino Franco Colapinto, de Alpine, y el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, en un contexto marcado por un cambio de criterio de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La diferencia con temporadas anteriores es significativa. Mientras que en todo 2025 se acumularon 62 puntos de penalización entre los pilotos de la categoría, en lo que va del campeonato 2026 solo se otorgaron dos, una señal de que los comisarios están aplicando un enfoque mucho más flexible al momento de evaluar las maniobras en pista.
Una temporada con apenas dos sanciones
Tradicionalmente, el receso de mitad de año servía para analizar qué pilotos estaban cerca de alcanzar el límite de 12 puntos de penalización que implica una suspensión automática por un Gran Premio. Sin embargo, este año ese debate prácticamente perdió sentido.
Hasta el momento, únicamente Colapinto y Antonelli fueron castigados con un punto cada uno, dejando muy lejos cualquier posibilidad de sanciones mayores.
El dato resulta aún más llamativo si se considera que durante la temporada hubo numerosos incidentes de carrera, maniobras defensivas agresivas y contactos entre pilotos que, bajo los criterios anteriores, probablemente habrían derivado en nuevas penalizaciones.
Las banderas amarillas, el único motivo de penalización
Curiosamente, ninguno de los dos puntos otorgados estuvo relacionado con choques o maniobras peligrosas.
En el caso de Franco Colapinto, la sanción llegó durante el Gran Premio de España, disputado en Barcelona. Los comisarios consideraron que el piloto argentino no redujo suficientemente la velocidad dentro de una zona con bandera amarilla provocada por el abandono del Aston Martin de Fernando Alonso.
Aunque había levantado el acelerador antes de ingresar al sector afectado, los oficiales entendieron que no disminuyó la velocidad de manera evidente dentro de la zona neutralizada.
Como consecuencia recibió diez segundos de penalización, perdió dos posiciones al caer del octavo al décimo lugar y sumó un punto de penalización en su licencia.
Una situación muy similar vivió Andrea Kimi Antonelli durante la clasificación del Gran Premio de Hungría.
Tras un trompo de Max Verstappen en la última curva, el piloto de Mercedes también redujo la velocidad inicialmente, pero luego atravesó el sector de bandera amarilla a un ritmo superior al considerado aceptable por los comisarios.
El incidente le valió una sanción en la parrilla de salida y otro punto de penalización.
Precisamente, el cumplimiento de las banderas amarillas fue uno de los aspectos que más atención recibió durante la temporada. En Austria, por ejemplo, George Russell conservó la pole position luego de que los comisarios entendieran que había reducido suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla provocada por un incidente de Verstappen.
La FIA apuesta por un criterio más flexible
La escasa cantidad de sanciones responde al nuevo enfoque adoptado por la FIA para 2026.
A diferencia de temporadas anteriores, los comisarios cuentan con mayor margen para decidir si una infracción amerita o no la asignación de puntos de penalización, en lugar de aplicar automáticamente una cantidad preestablecida para cada incidente.
El cambio fue bien recibido por buena parte de la grilla, que durante 2025 había cuestionado la excesiva utilización de este sistema.
El británico Oliver Bearman, piloto de Haas, sostuvo recientemente que en los últimos años "los puntos de penalización se otorgaban con demasiada facilidad", una situación que, según explicó, terminaba desalentando los intentos de adelantamiento y castigando en exceso errores propios de la competencia.
De todos modos, existe consenso entre los pilotos en mantener este mecanismo para aquellas maniobras que impliquen un riesgo real para la seguridad en pista.
Por ahora, la nueva interpretación de los reglamentos parece haber reducido considerablemente el uso de esta herramienta disciplinaria. Con solo dos puntos otorgados en toda la temporada, la posibilidad de que algún piloto alcance el límite de 12 unidades y deba perderse un Gran Premio luce, al menos por el momento, muy lejana.