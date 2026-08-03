Madelón no cambia

Unión: mismo esquema, otras caras y la chance de jugar con más pausa y sin prisa

Malcorra fue volante por izquierda en Mendoza y anduvo bien, fue el más destacado de los “nuevos”. ¿Luna Diale jugará más de punta? Por lo pronto, el 4-4-2 es un sello “madeloniano” que no se modifica.