El plantel de Unión retorna este lunes al trabajo luego de haber regresado del viaje a Mendoza, donde el equipo de Madelón cayó derrotado por 2 a 0 ante Gimnasia, un equipo que se hizo muy fuerte en condición de local y acumula cinco victorias consecutivas.
Unión, el partido del jueves, Luna Diale y la posible venta de Vargas
Si todo va bien, Luna Diale estará en condiciones de debutar el jueves ante Lanús en el 15 de Abril y entraría por Aguirre.
La sensación que dejó el partido del sábado fue que Unión no hizo menos que Gimnasia en el desarrollo del partido, pero el local fue más en el lugar en el que se definen los partidos: las áreas.
Controversia por penal sancionado por VAR
Tanto Madelón, que habitualmente no habla de los arbitrajes, como los mismos jugadores, hicieron referencia a la jugada en la que el VAR intervino para sancionar un penal en contra de Unión por ese remate de Lencioni que pegó en la cabeza y en la mano de Menossi. El árbitro, Juan Pablo Loustau, no cobró al principio pero luego lo hizo cuando el VAR lo convocó a revisar una jugada que deja lugar a cuestiones interpretativas y no se observa claramente la infracción.
Problemas defensivos y falta de definición
Unión tuvo muchas situaciones claras para convertir pero falló en la definición, al margen de la muy buena actuación que tuvo César Rigamonti, el buen arquero de Gimnasia de Mendoza. En contrapartida y más allá de la jugada controvertida del penal que le dio el primer gol al rival, el equipo de Madelón no estuvo sólido en el trabajo defensivo y ya le convirtieron cuatro goles en los dos partidos que jugó.
Como novedad, se espera que entre lunes y martes se produzca la habilitación de Luna Diale, que iba a ser titular, viajó con el plantel pero se quedó afuera del equipo. Si todo marcha bien, Luna Diale estará para el encuentro del jueves ante Lanús, que se jugará a las 19 en el 15 de Abril.
Por otro lado, se sumará Matías Rocha, el defensor uruguayo que se incorporó a fines de la semana que pasó y que se convirtió en la sexta incorporación para el plantel que comanda Leo Madelón.
Otra cuestión a seguir de cerca será la posible venta de Lautaro Vargas al fútbol de Emiratos Arabes. La primera oferta (alrededor de 1,2 millones de dólares por la mitad del pase) fue rechazada por Unión, que estaría pretendiendo, al menos, 1,5 millones por ese 50 por ciento, recordando que el club dispone del 80 por ciento de la ficha del defensor (el otro 20 por ciento es de ADIUR).
Si Vargas se va, Unión saldrá al mercado para traer un jugador. Si no, al estar ya el libro de pases cerrado, no habrá más incorporaciones de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, aclarando que Unión tiene a Juan de Dios Pintado (una de las incorporaciones) para jugar por el lateral derecho y que ya forma parte del plantel el juvenil Nazareno Fazzi, que viene realizando grandes actuaciones en el equipo de reserva y ha convertido varios goles, siendo otra de las promesas que tiene el club en sus formativas.
Próximos partidos y cambios en el equipo
Pensando en el encuentro del jueves ante Lanús, habrá que esperar si Maizon Rodríguez está en condiciones de volver al equipo. En ese caso, lo hará en lugar de Fagioli, manteniéndose Ludueña en la formación titular. El otro cambio sería el ingreso de Luna Diale en lugar de Aguirre, que tuvo dos chances de goles en el partido que se jugó en el Víctor Legrotaglie mendocino.
El del jueves será el primero de los dos partidos consecutivos de local que tendrá Unión. El otro se jugará el lunes 10, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a partir de las 21.15. Luego llegará el turno de dos seguidos de visitante, ante San Lorenzo y Aldosivi.