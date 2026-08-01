El sólido y eficaz, fue Gimnasia

Unión lo perdió en las áreas

Los mendocinos se aprovecharon de una interpretación discutible del VAR para ponerse en ventaja y luego lo liquidaron con una gran jugada. Unión chocó con el arquero rival y con la imprecisión para definir. Tuvo oportunidades y no fue menos que Gimnasia, pero los partidos se ganan con goles. Y Unión no los hizo.