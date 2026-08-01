Unión visita este sábado en la tarde a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
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Minuto a minuto: Unión sigue en la ruta y enfrenta a Gimnasia en Mendoza
El partido se disputa desde las 15:30 horas en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El duelo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie se juega desde las 15:30 horas.
Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Cabe recordar que el Tatengue debe su partido correspondiente a la segunda fecha, el cual se jugará el jueves en el 15 de Abril ante Lanús.
Minuto a minuto
13:35 / Sáb. 01.08.2026
Cuándo juega Unión el partido pendiente
A pesar de ser el segundo partido que disputa por el Torneo Clausura, la de este fin de semana será ya la tercera fecha del mismo.
Unión jugará recién el jueves 6 de agosto la segunda fecha en el 15 de Abril ya que Lanús pidió la postergación al jugar la fase de repechaje de la Copa Sudamericana.
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