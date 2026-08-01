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Minuto a minuto: Unión sigue en la ruta y enfrenta a Gimnasia en Mendoza

El partido se disputa desde las 15:30 horas en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
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Unión visita este sábado en la tarde a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El duelo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie se juega desde las 15:30 horas.

Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Cabe recordar que el Tatengue debe su partido correspondiente a la segunda fecha, el cual se jugará el jueves en el 15 de Abril ante Lanús.

Minuto a minuto

13:35 / Sáb. 01.08.2026

Cuándo juega Unión el partido pendiente

A pesar de ser el segundo partido que disputa por el Torneo Clausura, la de este fin de semana será ya la tercera fecha del mismo.

Unión jugará recién el jueves 6 de agosto la segunda fecha en el 15 de Abril ya que Lanús pidió la postergación al jugar la fase de repechaje de la Copa Sudamericana.

13:31 / Sáb. 01.08.2026

Cómo llega Unión

El rojiblanco debutó ante Platense como visitante con un empate 2 a 2. Había comenzado perdiendo con gol en contra de Faggioli, lo pudo dar vuelta gracias a Ludueña y Tarragona, pero se lo empataron en el cierre mediante un disparo de Merlini.

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