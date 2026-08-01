Unión cayó ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado por la tarde en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión
El rojiblanco cayó por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado por la fecha 2 del torneo.
Fue por 2 a 0 con goles de Agustín Módica para los locales a los 45 minutos del primer tiempo y a los 5 del complemento.
El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza con transmisión de ESPN Premium.
Con este resultado, el Tatengue quedó 11° en la tabla del Torneo Clausura con 1 puntos, 2 goles a favor y 4 en contra.
En lo que respecta a la tabla anual acumulada, los de Leonardo Madelón se ubican 20° con 22 puntos, 26 goles a favor y 24 en contra.
Los locales se ubican 17° en la clasificación anual con 25 puntos, 17 goles a favor y 23 en contra.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Unión
El partido correspondiente a la segunda fecha del torneo se disputará el próximo jueves 6 de agosto desde las 19 horas en el 15 de Abril ante Lanús.
El encuentro se postergó ante la programación del Granate en la vuelta del repechaje de Copa Sudamericana ante Cienciano entre semana.