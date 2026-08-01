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Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión

El rojiblanco cayó por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado por la fecha 2 del torneo.

Unión volverá a jugar este jueves. Foto: Marcelo RuizUnión volverá a jugar este jueves. Foto: Marcelo Ruiz
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Unión cayó ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado por la tarde en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénUnión perdió 2 a 0 ante Gimnasia de Mendoza

Fue por 2 a 0 con goles de Agustín Módica para los locales a los 45 minutos del primer tiempo y a los 5 del complemento.

El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza con transmisión de ESPN Premium.

Con este resultado, el Tatengue quedó 11° en la tabla del Torneo Clausura con 1 puntos, 2 goles a favor y 4 en contra.

Foto: Marcelo RuizUnión volverá a jugar este jueves. Foto: Marcelo Ruiz

En lo que respecta a la tabla anual acumulada, los de Leonardo Madelón se ubican 20° con 22 puntos, 26 goles a favor y 24 en contra.

Unión ya se mide en Mendoza. Foto: Marcelo RuizUnión cayó en Mendoza. Foto: Marcelo Ruiz

Los locales se ubican 17° en la clasificación anual con 25 puntos, 17 goles a favor y 23 en contra.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Unión

El partido correspondiente a la segunda fecha del torneo se disputará el próximo jueves 6 de agosto desde las 19 horas en el 15 de Abril ante Lanús.

El encuentro se postergó ante la programación del Granate en la vuelta del repechaje de Copa Sudamericana ante Cienciano entre semana.

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